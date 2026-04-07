李錦聯近況曝光！舉牌兼職被指淪落　網民力撐：親力親為有咩錯？

昔日《都市閒情》煮食環節，人氣主持李錦聯近日於Threads成為熱話！有網民瘋傳他在試食展親自舉牌推銷的短片，畫面曝光即引爆網絡討論。部分人感嘆他為何「淪落」至做這類基層工作，但亦有大批網民力撐「職業無分貴賤」，猜測他僅是客串宣傳。究竟李師傅是轉行還是另有內情？好可能只是網民有誤會。



網民表示，李錦聯是為一個雪糕品牌做推銷，並不是身後的水餃品牌。（threads截圖@murphyyyyyc）

李錦聯「淪落」做舉牌？

從網民的片段中可見，在車水馬龍之中，李錦聯身穿淺錄色廚師服，頭上戴着一個咪高峰，拿着一個兩米高「水牌」在叫賣。雖然入場市民大多數都低頭走路，忙於自己的事，但在人群之中，李錦聯也相當醒目。

有網民笑言想知「死對頭」大王安德尊看到後有甚麼想法。（節目截圖）

網民撐企舖自己sell冇錯

該位網民也寫道：「試食展見到舉牌人鬼鬼祟祟，細細聲叫人過嚟睇吓，再望真原來李錦聯。做都市閒情都唔夠，要出嚟兼職。」有網民指正，現在《都市閒情》已更名成為《流行都市》，也有網民笑言想知「死對頭」大王安德尊看到後有甚麼想法，更表示想召喚安德尊：「可惜大王唔係現場」。有人慨嘆李錦聯做舉牌是基層工作，也有人反駁：「佢算係香港初代帶貨人，真係自己去企舖自己sell。喺香港親力親為就叫放下身段㗎咩？」安德尊李錦聯『打交』片網上瘋傳 前TVB小花証實：開拖係真架！

最後被馬浚偉問到與李錦聯是否好兄弟時，大王即說：「咁又好難講喎﹗」 (《黃金盛宴》截圖)

李錦聯曾受訪承認因接拍《狂野三千響》而遭TVB封殺。（資料圖片）

昔日名廚絕非「淪落」！盤點李錦聯離巢後餐飲版圖

其實網民的力撐不無道理，李錦聯（Ben師傅）自 2016 年底約滿離開無綫（TVB）後，絕非外界所指的「淪落」，反而將全副精力投入自家餐飲與食品生意。他過去受訪時曾坦言自己「鍾意工作，冇嘢做咪死火」，十分享受忙碌的步伐。回顧李師傅近年動向，他積極拓展個人餐飲版圖，先後在紅磡經營錦聯食坊、與友人在佐敦開設酒樓嘉彩漁村，2019 年更夥拍太太進駐深水埗西九龍中心主理Ben哥廚房。

除了實體餐廳，李錦聯亦具備敏銳的商業觸覺，近年看準懶人料理與網購市場，主力發展工場急凍食品製作，主打他拿手的炆燴菜式，客人買回家加熱即可還原九成風味。這次他身穿招牌淺綠色廚師服在試食展親自舉牌，正正展現了他身為老闆「親力親為」推廣自家品牌的營商哲學，與當年《都市閒情》中那句金句『靠得住！』如出一轍。將此舉解讀為基層兼職，實屬對這位初代帶貨人的誤解。