崔碧珈回港私聯Rocky　約友歎高級中菜飲過萬元紅酒盡顯奢華生活

現年37歲的崔碧珈（Anita）絕對是娛樂圈的「黃金盛女」，擁有「人間最強Body」身材惹火澎湃；加上家境富裕，父親從事金融生意，被傳媒稱為「億萬富家千金」。崔碧珈擁有不少名牌手袋，去年更於IG曬出自己趁復活節假期坐頭等機位，豪遊杜拜享受奢華假期的靚相。崔碧珈跟吳浩康分手後，一直沒有戀情傳出，近年專注於工作，身兼演員、歌手兼製作人。直至去年底，忽然爆出與58歲的《香港先生》「健力組」冠軍鄭健樂Rocky緋聞，美女與野獸的組合，震驚娛樂圈。

Rocky與崔碧珈因為健身結緣，做Gym合照好甜蜜！（ig@anitachui）

愛瑪仕包包。（ig@anitachui）

豪華旅遊靚相：

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崔碧珈回港主動聯絡舊愛Rocky

崔碧珈一開始是否認戀情，Rocky被網民取笑獲派「好人卡」，痴漢一名。沉默近4個月，Rocky終於坦白承認與崔碧珈確實有拍過拖「有kiss、有hug、有拖手」。另一邊廂，崔碧珈在分手一個多月後，突然解除對Rocky的社交封鎖，並主動在IG私訊問Rocky：「你有冇新女朋友」，Rocky回覆對方：「冇，如果我哋再開始，你就係我新女朋友」，令Rocky心花怒放，令這段見光即死的戀情可能有新轉機。

崔碧珈身材超fit。（微博@崔碧珈）

Rocky係2005年香港先生。(鄭健樂fb)

Rocky被封「純愛戰士」，對崔碧珈一往情深。(受訪者提供)

歎米芝蓮二星中菜

經常周遊列國的崔碧珈近日終於回到香港，隨即發訊息給Rocky示好，亦有在ig story洩露自己行蹤。她與經理人一起到一間榮獲米芝蓮二星的「潤」中餐廳吃飯，分享各款精緻的菜式，有龍蝦、魚、蟹鉗等海鮮餐，飲香檳外，又挑選貴價紅酒。見她拍攝酒櫃裡的紅酒價錢，由6千至過萬一支不等，兩個人吃一餐飯動輒過萬，認真識飲識食，人生大贏家。飯後她再即興行山頂，寫道：「就是這樣...吃完飯即興來了行山頂🙈🥰」。

崔碧珈近日返港，約經理人食飯。（ig@anitachui）

揀紅酒。（ig@anitachui）

食飽飯行山頂。（ig@anitachui）

唔介意Rocky破產

其實當初Rocky和崔碧珈拍拖，確實要經過重重難關，除要衝破年齡障礙，身份地位也十分懸殊。Rocky早前被人貼街招，指控他是「食軟飯」及「欠債破產」，他接受《香港01》訪問時，大方承認自己確實身處破產令，但崔碧珈早已知悉，並說：「如果佢覺我係貪錢嘅人，我哋唔會開始。」Rocky更讚崔碧珈不是拜金女：「我哋唔會理外面嘅人講乜，我相信如佢覺我係貪錢嘅人，我哋唔會開始。佢知我係點嘅人，佢仲幫我起咗個暱稱叫『清泉』，我叫佢『珈珈』......佢鍾意我咩呢，就係清泉咁單純，欣賞我勤力工作。而佢亦唔計較我有冇錢，佢本身家庭好好，又有事業。」

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Rocky承認有欠債，年前申請破產。（ig@rockychengofficial）