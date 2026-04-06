94歲劉兆銘近年病痛纏身激罕現身聚會仍精靈　飾演樹妖姥姥最經典

劉兆銘（Ming Sir）這位影視圈的老戲骨，縱橫演藝界超過半個世紀，以其卓越的演技和多才多藝的背景，成為香港影壇舉足輕重的人物。雖然如今已屆94歲，飽受多種病痛所困需倚靠輪椅代步，但他依舊以樂觀的態度面對晚年生活，為後輩與影迷留下傳奇的淵博人生。

劉兆銘覺得年輕人有得捱好幸運。（影片截圖）

劉兆銘飾演樹妖姥姥最經典

劉兆銘的名字早已刻於影視與舞蹈的歷史長河之中。他的演員生涯中塑造了無數經典角色，其中令人難以忘懷的便是《倩女幽魂》中那位集雌雄同體與驚悚氣息於一身的樹妖姥姥。除此之外，他還在《笑傲江湖》中以精湛演技詮釋了「岳不群」的內斂與複雜性格，以及在《射鵰英雄傳》中呈現了「一燈大師」的慈悲與睿智，這些表現都使他贏得了一代實力派演員的美譽。

劉兆銘出演《倩女幽魂》裡的千年樹妖姥姥，雌雄同體陰陽不分，把恐怖詭異的氣氛發揮到淋漓盡致，簡直是「童年噩夢」。(網上圖片)

劉兆銘有過不少精彩演出。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）

劉兆銘曾為法國舞蹈家編舞

除了演員身份外，其實劉兆銘的藝術成就早在演藝事業之前便已廣受認可。他是香港最早嶄露頭角的國際級舞蹈家，不僅曾為法國舞蹈家編舞，更是比利時國家芭蕾舞團的成員和編導。他返回香港後開設了舞蹈學院，並於1970年代在無綫娛樂節目《歡樂今宵》中擔任舞蹈主任。1979年更因徐克邀請出演電影《蝶變》，正式轉戰影壇。憑藉其深厚的藝術造詣與獨特個性，他迅速累積人氣，並在幕前、幕後均貢獻良多，培養出如周潤發和梁朝偉等一眾巨星。他亦因藝術上的傑出成就，獲頒香港演藝學院榮譽院士、傑出藝術貢獻獎及榮譽勳章等殊榮。

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一。（影片截圖）

劉兆銘2020年拍攝完ViuTV劇集《歎息橋》後便休養生息

進入高齡後，再加上劉兆銘妻子於2012年去世，他逐漸淡出娛樂圈，自2017年與2020年分別在《賭城群英會》及ViuTV劇集《歎息橋》中完成最後兩部作品後，他便專注於養生休養。儘管身體狀況漸差，但他始終保持樂觀心態。他坦言雖需依賴家傭陪伴及使用腦力較多，但仍視此為生活中的一種磨練。身邊的一眾後輩與好友如劉青雲、吳鎮宇等人也不時探望他，帶給他溫馨關懷。去年吳鎮宇與張達明一同前往拜訪時，更見他氣色紅潤、精神狀態不錯，手持紅酒、笑容滿面的模樣令人深感欣慰。

劉兆銘近年身體多病痛。（IG圖片）

劉兆銘2020年拍攝完ViuTV劇集《歎息橋》後便專注於養生休養。（《歎息橋》劇照）