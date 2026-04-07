張啟樂5個月大B女聽力檢測連續兩次不過關　後悔太遲生兒育女

46歲的前亞視藝人張啟樂（Ben）近年將事業重心轉向台灣，並在2024年憑藉出色的表現榮獲廣播金鐘獎「生活風格節目獎」。事業步入高峰的他，去年與老婆迎來女兒誕生，但初為人父的喜悅未能持續太久，一場意外的健康檢查令他陷入深深的憂慮。近日，他在自己的YouTube頻道坦言，為女兒的健康問題煎熬多時，同時也分享初為人父的不易與感觸。

46歲的前亞視藝人張啟樂近年將事業重心轉向台灣。(影片截圖)

46歲的前亞視藝人張啟樂去年與老婆迎來女兒誕生。(影片截圖)

張啟樂5個月大B女聽力檢測連續兩次不過關

張啟樂回憶，剛升格為父母的他們，在女兒出生不久後便進行了一系列例行健康檢查，其中一項聽力檢測卻不幸未能通過：「有一天護理師就跟我們講：『你們小孩的聽力檢測沒過』。」而隨後的第二次檢測結果亦是同樣。不幸消息傳來，讓他與老婆猶如晴天霹靂，心情瞬間跌至谷底。他表示：「我每一天我都會為了這個事情而擔心。」他擔心如果女兒真有聽力障礙，她該如何適應世界，自己又如何與她溝通。他更直言，作為一名主持人，如果女兒無法聽到他的聲音，他簡直無法接受。

張啟樂5個月大B女聽力檢測連續兩次不過關。(影片截圖)

幾經波折確認女兒聽力正常

好在幾經波折後，專科醫生詳細檢查後確認其女兒聽力正常，並且後來的基因篩檢報告也顯示一切無異。當擔憂煙消雲散時，張啟樂終於放下心頭大石，他形容這種如釋重負的感覺直讓他內心頓感輕鬆：「把我過去一個月的擔憂呢，馬上就清掉。」

幾經波折確認女兒聽力正常。(影片截圖)

與老婆靠「死撐」熬過新手期

張啟樂更分享和老婆在月子中心結束後，面對獨自照顧女兒的現實，日子過得頗為艱難。他形容那段時光不僅體力透支，更因初當父母感到疲憊與壓力，使得夫妻間靠著「死撐」才熬過新手期。他更自言遲來的父愛讓他後悔沒有早點成家立業：「我應該早一點生的，太晚生她了。」他更心酸地說，等到女兒大學畢業時，他將近70歲了，因此常開玩笑對女兒說：「你可以長大快一點嗎？你可以是天才嗎？」