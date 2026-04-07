姜濤拒收姜糖送贈美金銀紙花　表明態度只收粉絲信不收禮物見人品

本地男團MIRROR成員，人氣王姜濤自出道以來一直深受粉絲 (䁥稱姜糖) 的喜愛，多年來人氣有增無減。他除了靠顏值和才藝來俘虜姜糖的心，他的人品好以及寵粉亦是獲姜糖欣賞和擁戴的主因。今年2月28日姜濤迎來人生首次個人簽唱會，吸引大批「姜糖」到場支持，場面相當墟冚。姜濤初次以這個形式與粉絲近距離接觸，感到開心的同時亦心痛姜糖要辛苦排長龍，言辭之間充滿著對姜糖的愛錫，展現出暖男一面。

姜濤出席《COMPOSITION》簽唱會。（葉志明 攝）

姜濤好靚仔！（葉志明 攝）

拒收粉絲送贈美金銀紙花

早前姜濤展開了為期10日的美加之旅，先在多拿大多倫多站開騷，緊接再飛美國雷諾舉行另一場，完成兩場巡迴演唱會後，未有時間休息的他，就隨即趕返港偕同其他11位成員出席今日的演唱會藍光碟簽唱會，非常忙碌。日前就有網民分享了姜濤抵達美國內華達州城市雷諾 (Reno) 獲粉絲接機的片段，發文寫道：「姜濤抵達Reno 不收粉絲用錢摺成的花」。片中可見姜濤獲一班姜濤接機並向他送上禮物，其中一份禮物是用美金現鈔摺成的花，姜濤接過後向前走了幾步，便把禮物交到工作人員手上，再由對方把銀紙花歸還給粉絲，拒絕收下這份禮物。

姜濤收到粉絲送的銀紙花。(JADE WAI@小紅書)

姜濤收到粉絲送的銀紙花。(JADE WAI@小紅書)

姜濤的工作人員接過他手上銀紙花。(JADE WAI@小紅書)

姜濤的工作人員把銀紙花還給粉絲。(JADE WAI@小紅書)

姜濤的工作人員把銀紙花還給粉絲。(JADE WAI@小紅書)

只願意收粉絲信人品再次獲讚

另外又有網民分享了一條影片，寫道：「姜濤助手：『淨係收信，禮物唔收』《Keung To KAVA Live Tour 2026~多倫多站🇨🇦》你好得太過份，上咗車都叫助手折返收姜糖信，教我如何不死心塌地愛你」，指出姜濤再次拒收姜糖的禮物，可見他真的不想粉絲為他破費送禮物。片中還有姜濤接受ViuTV的訪問，表示收了很多粉絲的信：「攞晒佢哋既信，希望無留低任何一份。」他的人品獲網民激讚。

姜濤的助手幫他收粉絲信。(JT LOVE KTI@小紅書)