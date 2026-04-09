林穎彤神隱半年露面與譚嘉儀聚會 捲男友JPEX案傳狂推Job避風頭
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年33歲的林穎彤（Bella）2023年10月捲入男友鄭雋熹JPEX案風波，又被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」，2024年8月林穎彤被裁定罪名不成立，但惹上官非的她形象插水，幕前工作全面暫停，星途受阻，同年11月林穎彤宣布約滿TVB離巢，離巢後除了開網店之外，亦有拍節目同拍戲，但其後有傳她為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是去年2月。林穎彤連月來十分低調，但日前她就趁着復活節假期與譚嘉儀聚會！
林穎彤惹官非星途受阻
童星出身的林穎彤因主持節目《安樂蝸》而為人熟識，她在劇集《城寨英雄》中飾演的孖辮妹「鑫鑫」一角更令人印象深刻。不過林穎彤在2023年因惹上官非，工作全面停擺，足足兩年無工開，但她亦趁機讀書增值自己，相繼修畢「應用營養學及營養補助劑基礎證書」課程、手作護膚品導師課程及國際芳療師培訓課程等，前年11月宣布離巢後更開網店賣保健品。去年林穎彤拍攝HOY TV賀歲短劇《我家有囍事》，亦有與江嘉敏一起主持節目《好好生活》，但有指她為低調狂推job，節目組無奈找來網紅倪安慈（阿慈）頂替她與江嘉敏一同主持《好好生活研究所》。
林穎彤作嚴正聲明否認與JPEX有關
至於鄭雋熹捲入JPEX詐騙案，涉欺詐罪，另涉一宗「洗黑錢」案，他被起訴4項「洗黑錢」罪，涉及款項達1847萬元。去年林穎彤曾作嚴正聲明否認與JPEX有關，表示自己一直不知道什麼是JPEX：「當然從來沒有參與此類型的任何投資活動，或從中獲得任何利益的事，而本人與JPEX公司並沒有任何絲毫關係。」