林穎彤神隱半年露面與譚嘉儀聚會　捲男友JPEX案傳狂推Job避風頭

現年33歲的林穎彤（Bella）2023年10月捲入男友鄭雋熹JPEX案風波，又被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」，2024年8月林穎彤被裁定罪名不成立，但惹上官非的她形象插水，幕前工作全面暫停，星途受阻，同年11月林穎彤宣布約滿TVB離巢，離巢後除了開網店之外，亦有拍節目同拍戲，但其後有傳她為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是去年2月。林穎彤連月來十分低調，但日前她就趁着復活節假期與譚嘉儀聚會！

好Fit！（IG@bella_lam）

林穎彤（Bella）與鄭雋熹在2023年被爆拍拖。（IG@heicheng）

林穎彤被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」，2024年8月被裁定罪名不成立。（葉志明攝）

鄭雋熹。（資料圖片）

2024年11月林穎彤在IG宣布約滿TVB離巢。（影片截圖）

正式離巢。（影片截圖）

林穎彤2024年11月初宣布正式離巢後，月底即現身為HOY TV拍攝節目《開運秘笈2025》。（陳順禎攝）

譚嘉儀同林穎彤聚會。（IG截圖）

一向好Friend！（IG@kayeepo）

好姊妹！（IG@kayeepo）

萬聖節Cosplay！（IG@kayeepo）

林穎彤惹官非星途受阻

童星出身的林穎彤因主持節目《安樂蝸》而為人熟識，她在劇集《城寨英雄》中飾演的孖辮妹「鑫鑫」一角更令人印象深刻。不過林穎彤在2023年因惹上官非，工作全面停擺，足足兩年無工開，但她亦趁機讀書增值自己，相繼修畢「應用營養學及營養補助劑基礎證書」課程、手作護膚品導師課程及國際芳療師培訓課程等，前年11月宣布離巢後更開網店賣保健品。去年林穎彤拍攝HOY TV賀歲短劇《我家有囍事》，亦有與江嘉敏一起主持節目《好好生活》，但有指她為低調狂推job，節目組無奈找來網紅倪安慈（阿慈）頂替她與江嘉敏一同主持《好好生活研究所》。

林穎彤是童星出身。（IG@bella_lam）

林頴彤被傳愈來愈富貴。（IG@bella_lam）

有傳她為避風頭而狂推job。（IG@bella_lam）

Fit！（IG@bella_lam）

林穎彤進修增值自己。（影片截圖）

離巢後開網店。（IG@bella_lam）

拍攝HOY TV賀歲短劇《我家有囍事》。（IG@bella_lam）

林穎彤與江嘉敏一起主持節目《好好生活》。

林穎彤作嚴正聲明否認與JPEX有關

至於鄭雋熹捲入JPEX詐騙案，涉欺詐罪，另涉一宗「洗黑錢」案，他被起訴4項「洗黑錢」罪，涉及款項達1847萬元。去年林穎彤曾作嚴正聲明否認與JPEX有關，表示自己一直不知道什麼是JPEX：「當然從來沒有參與此類型的任何投資活動，或從中獲得任何利益的事，而本人與JPEX公司並沒有任何絲毫關係。」

林穎彤與鄭雋熹因拍《安樂蝸》而結緣。（IG@heicheng）

林穎彤與鄭雋熹因拍《安樂蝸》而結緣。（IG@heicheng）

鄭雋熹做林頴彤MV男主角！（IG@heicheng）