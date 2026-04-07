郭羡妮無心一句焫㷫古天樂　 遭寸爆：你知唔知今日嚟宣傳

經典神劇《尋秦記》是無數港人的集體回憶，而隨着電影版《尋秦記》正式上映，三位主角古天樂、郭羡妮（Sonija）及滕麗名（阿滕）今晚（7/4）驚喜現身尖沙咀戲院進行謝票活動，瞬間點燃現場影迷的熱情。另外，無綫（TVB）近期重播電視版《尋秦記》，而今晚正好播映大結局，古天樂隨後便拉大隊到商場與觀眾齊齊睇大結局。

古天樂、郭羡妮及滕麗名今晚（7/4）驚喜現身尖沙咀戲院進行謝票活動。（陳順禎攝）

古天樂感觸分享「圓滿句號」

古天樂接受《香港01》訪問時表示：「我哋喺電視台嗰陣時冇試過，今次係多人睇之外，又係咁夜睇。都覺得開心嘅，始終個電視劇由農曆新年做到而家先完，咁我覺得同大家一齊去睇大結局，係幾圓滿嘅句號。」

古天樂寸爆郭羡妮

在訪問過程中，現場火花十足。古天樂透露在謝票時，有觀眾問會否有機會與他們一起看電視劇直播大結局，最後「竟然成真」。此時，郭羡妮反問是否有直播？古天樂亳不給面子，寸爆：「你知唔知今日嚟宣傳？」郭羡妮面懵說：「死啦，我今日做咗下把位，宣萱唔喺度我變咗第二個。因為宣萱可以壓住佢，而家佢打我。」古天樂笑言：「我而家輕鬆好多。（佢而家投訴你！）理得佢投唔投訴，宣萱唔喺度我開心幾多。（點解怕咗佢？）佢成日一嘢打埋嚟，試過有粉絲影到佢、我同林峯三個影合照，我哋三個搭住膊頭就影到宣萱對手係咁打我，打幾吓連我都唔知，我諗我係俾佢打慣咗。」