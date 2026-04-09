呂慧儀曬兒子獎牌合照被指撞樣林俊傑　單親媽獨創四階段育兒法

現年43歲的呂慧儀於電視劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「熊若水」一角，是《愛·回家》台柱之一，與張景淳合演「龔水CP」受觀眾歡迎。近日她的兒子「蟹籽」在遊泳比賽中勇奪銅牌，她在社交平台中曬出與兒子的溫馨合照。



呂慧儀曬與兒子溫馨合照。（IG@konniecrab）

呂慧儀兒子撞樣林俊傑

呂慧儀2011年11月於社交網宣布跟黃文迪結婚，到2014年呂慧儀就誕下兒子黃柏翹（蟹籽），可惜到2019年，透過IG表示二人已於2018年離婚，但會共同照顧兒子。 呂慧儀雖然工作忙碌，但一直親力親為照顧兒子。近來呂慧儀兒子蟹籽身形外貌暴風成長，不少網民驚訝發現他與新加坡天王林俊傑十分相似，更因此掀起熱議。不久前呂慧儀在社交平台中曬出與兒子遊泳比賽獲獎後的溫馨合照，慶祝兒子在游泳比賽中勇奪銅牌並且鼓勵兒子。

呂慧儀社交平台曬兒子照片。（IG＠konniecrab）

呂慧儀已經做單親媽媽6年，母兼父職湊大囝囝蟹籽。（IG：@konniecrab）

呂慧儀獨創育兒法

身為擁有工程學歷的學霸媽媽，呂慧儀把自己清晰的邏輯思運用在育兒之上，對子女使用手機這件事更有一套獨特的看法。她把孩子成長劃分為四個階段，並分別給出對應方法：在「感覺運動階段」，她堅持嬰兒必須遠離電子產品；到「前運算階段」，則要制定明確的獎懲制度用於嚴格控制使用時長；而在最難管教的「具體運算階段」，也就是7至11歲，建議家長以科技輔助搭配有效溝通；最後在11至16歲的「形式運算階段」，應放下權威式管教，引導孩子學會自律，讓他們理解「是人控制手機，而不是被手機控制」。

呂慧儀早前以半工讀完成大學課程。（葉志明攝）

呂慧儀會考奪A進科大

呂慧儀於2001年應考香港高級程度會考，當中中國語文及文化科更獲得A級佳績。她從香港科技大學電子工程系畢業，其後加入Elite公司成為旗下模特兒。呂慧儀在處境劇《愛・回家之開心速遞》裡擔任女主角，飾演熊若水（Mary），她與張景淳飾演的龔燁組成的「龔水CP」深受觀眾喜愛。