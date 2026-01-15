呂慧儀學霸身份回母校科大《愛回家》這4個女演員原來都是學霸！

因在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中，飾演「熊若水」一角而深入民心的「長腳蟹」呂慧儀，日前返母校香港科技大學出席校友頒獎禮，原來她除了科大神科畢業，去年還半工讀完成牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的行政領導課程（Executive Leadership），是真正的女學霸。翻查資料發現，《愛回家》還有另外3位女演員，原來入娛樂圈前其實是學霸！

《愛回家》學霸演員1. 呂慧儀 (飾演 熊若水)

呂慧儀在2006年參選港姐奪得季軍後入行，其實她在加入TVB之前曾為模特兒，更是高材生一名。呂慧儀自小成績優異，尤其是數學成績非常好，中學時期就讀屯門區內的Band 1中學，擅於算術的她在預科選修Pure Maths，中七時理科全級第一，在A-Level中中國語文及文化科取得A級成績，成功入讀香港科技大學「神科」電子工程系，更曾試過返回母校代課！

呂慧儀曾在訪問中透露，自己最愛研究電腦板，家中的電器壞了都由她一手包辦修理，甚至連鬧鐘都由她親自設計。去年呂慧儀更半工讀完成牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的行政領導課程（Executive Leadership）。

《愛回家》學霸演員2. 林淑敏 ( 飾演 大小姐龍力蓮)

大小姐林淑敏 11 歲時與家人移居加拿大生活，畢業於加拿大頂尖學府多倫多大學（University of Toronto），選擇主修電影研究，並於 1999 年獲得文學士學位，同年回流香港。她在入行前曾擔任約 7 個月的空中服務員，至 2000年 參加《香港小姐競選》，雖然五強止步，卻成功進入娛樂圈做演員。

《愛回家》學霸演員 3. 鄧卓殷（飾演 客串「女同學」一角）

鄧卓殷是香港演藝圈少見的「建築系學霸」，她中學就讀傳統名校協恩中學，在香港中學文憑試（DSE）中考獲 4 科 5** 的佳績（最佳五科成績達 33 分），2017 年大學畢業於香港大學建築學院，取得建築學文學士學位，並以「一級榮譽」畢業。 她曾任職建築見習生，並憑作品「垂直庭院」奪得《2017年度亞洲建設大獎評選》學生組建築優異獎。

2018 年參加《香港小姐競選》，最終奪得亞軍及「最上鏡小姐」，成為雙料港姐後仍不忘進修，2021 年完成香港大學建築學碩士課程。除了演藝工作，她也是一名 KOL、普拉提（Pilates）導師，並創立了自己的運動服裝品牌。

《愛回家》學霸演員4. 邵珮詩（Veronica）（飾演 侯蔡欣）

曾在《愛回家》中飾演網店總監秘書侯蔡欣一角的邵珮詩， 2011 年畢業於加拿大名牌大學 西門菲莎大學（Simon Fraser University，簡稱 SFU），並拿了心理學系學士學位。憑藉在溫哥華長大的背景，她精通 5 種語言，包括粵語、英語、國語、日語及潮州話。她在大學就讀心理學期間，她曾表示參選港姐是為了好奇及挑戰自我。在溫哥華求學時期，她也曾學習舞蹈（如 Michael Jackson 的 Moonwalk）及參與舞台劇演出。她於２０２４年約滿TVB後，已轉行做兒童品格教育家。