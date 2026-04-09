鄭健樂戀情迎來轉機！開新IG標註崔碧珈　呼籲領養狗狗勁有愛心

現年58歲的「大隻Rocky」鄭健樂早前上演一場「羅生門」式戀愛，爆出與比他年輕21年的「性感女神」崔碧珈（Anita）譜父女戀。男方接受《香港01》獨家訪問時，更透露與崔碧珈確實有拍過拖，力證自己並非「痴漢」，可惜女友因難抵輿論壓力及疑自己被人整蠱，最終女方主動提出分手。

崔碧珈上載與Rocky做Gym合照，好甜蜜！（ig@anitachui）

崔碧珈主動要求12月12日，確立二人戀人關係。（受訪者提供）

Rocky日前在ig story及ig highlight分享了崔碧珈的新歌《跌殤》，並附上一個破裂的心💔。（ig@rockychengofficial）

戀情迎來轉機 兩人開設新狗狗IG

日前（6日）戀情迎來轉機，崔碧珈主動透過社交平台私訊他，是兩人分手一個多月後第一次通話，當時Rocky興奮表示：「我好開心！我覺得我喺佢個腦度仲有位置。」昨晚（8日）Rocky在IG限時動態分享為狗狗開設的新IG「bolbol.04042024」，而用戶簡介更標註了自己及崔碧珈的IG帳戶。雖然帳戶還未有任何帖文，但在動態精選中，透露了可愛的狗狗「波波」2歲大，因主人生病了而無法繼續被照顧，Rocky與崔碧珈開新IG，呼籲有心人能夠帶「波波」回家，可見兩人都愛心爆棚。

Rocky與崔碧珈開新IG，呼籲領養狗狗勁有愛心。（IG圖片）

Rocky與崔碧珈愛心爆棚。（IG圖片）

Rocky分享愛情語錄

另外，Rocky昨晚在IG動態亦分享了「喜歡，只是開始。有心，才有未來。」的愛情語錄，似乎是想告訴崔碧珈自己有心經營這段「崔樂戀」，更希望兩人能夠有屬於大家的未來，以實際行動積極追回崔碧珈。