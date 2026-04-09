張寶兒用廣東話教仔引爆育兒語言爭議：每個家庭教法唔同

袁偉豪與張寶兒（Bowie）自從迎來愛兒「袁咕碌」後，經常在社交平台分享育兒點滴。然而，近日張寶兒上載的一段親子共讀影片，卻意外成為網民圍攻的焦點。片中她使用廣東話來翻譯及解說英文繪本，這番舉動隨即引發兩極評價，掀起一場關於語言學習與幼兒教育手法的網絡大混戰。有網民批評Bowie教學手法：「教英文就全英文啦，中英夾雜最難搞！」 「咁樣教法，個仔大個咗英文一定有陣『廣東話味』。」不過亦有網民力撐：「對於牙牙學語嘅幼兒來講，最重要係理解故事內容，同埋建立親子連結，用母語解釋令小朋友更有參與感。」



張寶兒平淡談育兒理念

張寶兒今日（9/4）現身電視城出席無綫節目《退休有乜計》記者會。張寶兒接受《香港01》訪問時表示：「我覺得每一個人都有佢哋自己嘅小朋友，同埋每一個小朋友，每一個家庭都唔同情況，教法都唔同 ，所以佢哋可能自己本身係用呢啲方法，或者佢唔會有呢種關注，所以佢咁樣提問。」

張寶兒表示不迎合外界評論 。（葉志明攝）

正面應對批評：不迎合外界評論

面對各種留言批評，張寶兒直言沒有辦法：「明白迎合唔到每個人嘅要求，因為小朋友嘅性格係點，同埋你哋之間嘅溝通過個化學係點樣樣，只有你自己最清楚。不過其實理解我嘅教育方法嘅父母，其實係有好多。」