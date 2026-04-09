周秀娜被李家誠入稟控告沉默兩月後終現身首映　開腔回應官司風波

恒基地產集團主席兼董事總經理李家誠於今年 2 月正式入稟香港高等法院，控告藝人周秀娜（Chrissie）、Google LLC 以及 5 個 YouTube 頻道涉嫌誹謗及騷擾。李家誠透過律師行發出嚴正聲明，強調與周秀娜「絕不認識」，亦無任何關係，引發各界熱議。

周秀娜今晚現身香港文化中心出席電影《大分瓶》世界首映禮。（陳順禎攝）

周秀娜曾強硬回應從未暗示有關係

面對富商的高調提告，周秀娜亦不甘示弱，隨即在社交平台發出聲明反擊，直言對事件感到意外且委屈：「本人從未表示、暗示或引導任何人相信本人與李先生存在任何形式的關係。在那次訪問中，我已清楚否認並明確表示並不認識李先生。」

低調數月後首度公開亮相

周秀娜今晚（9/4）現身香港文化中心出席電影《大分瓶》世界首映禮，自今年二月被恒基主席李家誠入稟控告誹謗及騷擾後，周秀娜一直未有公開露面，今晚首度現身即成為全場焦點。

周秀娜一直未有公開露面，今晚首度現身即成為全場焦點。（陳順禎攝）

冷靜回應官司進展保持沉默

被問到法律訴訟離度，周秀娜接受《香港01》訪問時表現冷靜：「唔回應。（早前到北海道滑雪是否散心？）不嬲都鍾意滑雪，基本上每年都會過去。（精神有否受困擾？遲啲要面對打官司會否有經濟壓力？）呢個都係唔講，唔回應，多謝大家。」