夜王｜導演版將上映　吳煒倫預告三級尺度大：有未出過場神秘嘉賓

賀歲片《夜王》早前攻破1億票房，截至昨日（8日）為止票房為$107,349,420，今日（9日）導演吳煒倫率領黃子華、鄭秀文、廖子妤、盧鎮業、何啟華、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤去尖東派魚蛋，更正式宣布將有162分鐘的導演版（Director’s cut），更多吸睛場面即將出土，以及會有從未曝光的神秘嘉賓！

《夜王》團隊宣布導演版即將上映，有30分鐘吸睛片段面世。（葉志明攝）

與鄭秀文落區派魚蛋 黃子華：OK好食冇肚痛

吳煒倫跟「歡哥」黃子華與「V姐」鄭秀文（Sammi）受訪時，直言替歡哥開心，一言九鼎，說過請食魚蛋就真的講得到做得到，子華則指好彩有電影公司包底，不用自己搵魚蛋：「同埋各位我真係試食過，都OK嘅，我試咗兩粒，暫時冇肚痛。」Sammi今日亦破戒食多幾粒。

吳煒倫率領黃子華、鄭秀文等落尖東派魚蛋。（葉志明攝）

2億目標太遙遠 導演未考慮開續集

活動上子華舉起「V」字手勢，問到是否以2億票房為目標，子華：「我哋有V姐喺度呀嘛，你睇唔睇到個目標幾咁遙遠呀，有個夢想。」若真的能有2億，子華就說會請食豬皮、蘿蔔、紅腸大餐，又拋個波畀Sammi：「Sammi好似話攞兩張飛出嚟，我哋撕成二千張派畀大家。」Sammi聞言即說：「再傾！」又指如果能邀請東日夜總會班底上啟德舞台，一定會很開心。至於《夜王》會否開第二集，導演表示：「我就唔諗續篇嘅東西，如果大家再合作都係諗新故仔。」

黃子華叫鄭秀文派演唱會飛當謝票福利。（葉志明攝）

導演版多30分鐘 開場有從未曝光神秘嘉賓

《夜王》導演版將於4月16日上映，加了30分鐘吸睛片段，講到之前外界十分關心的楊偲泳（Renci）、何啟華（Dee）性感親熱戲是否終於出土，導演預告：「阿Dee同Renci有加返落去導演版度，當然唔淨止佢哋，其實歡哥V姐都有，大家未睇過嘅片段， Mandy（譚旻萱）、芯駖、Hazel（林熙彤），導演版多咗差唔多30分鐘，仲有一位神秘人物從未出過場，今次都會喺導演版出現。」子華補充：「相信大家睇導演版唔會覺得係加咗啲嘢咁簡單，會有另一部戲嘅感覺。」導演再叮囑：「千祈唔可以唔睇Opening！因為Opening就係有嗰位神秘嘉賓出現，而呢個神秘嘉賓係好好好重要，唔係出嚟斟杯茶咁簡單，總之係另一套戲咁。奉勸各位有興趣入場睇導演版，千祈唔好遲到！」

導演大爆，162分鐘的導演版會有Renci、阿Dee、子華、Sammi、芯駖、譚旻萱、林熙彤的未曝光片段，更有從未曝光的神秘嘉賓登場！（葉志明攝）

導演劇透三級尺度：有粗口同性感戲份

由於導演版是三級片，只限18歲以上人士觀看，故揣測尺度是否很大，導演表示：「其實係三級，因為本身農曆年個公演版真係好邊緣，今次譬如某一啲粗口我哋有放返出嚟，當然有一啲比較性感嘅戲份，但係係咪去到好激烈好誇張？又唔係，我哋本身拍《夜王》都唔係色情片嘅方向。」Sammi直言目前已經為啟德演唱會閉關，但導演版需要謝票她也必定配合：「由電影開拍到而家我都好配合，無一次唔配合！」子華笑說：「佢閉咗關㗎喇，今日都要求佢出嚟出關。（Sammi：咩求？你吩咐我出嚟！）我只係話，如果V姐出嚟就無敵喇！」