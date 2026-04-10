運動女神蘇皓兒自爆有潔癖袋落地即消毒：屋企一日吸幾次地

運動女神蘇皓兒（Chloe）今日（10/4）現身沙田出席連鎖健身中心 宣傳活動。向來形象健康、熱愛運動的她，在活動現場接受了一連串高強度的體能訓練，展現出驚人的意志力與體能實力。



運動女神體能驚人 受訪面不改容

在專業教練團隊的帶領下，蘇皓兒完成了一系列具挑戰性的訓練動作。令人驚訝的是，即使剛結束激烈運動，她在隨後接受訪問時依然神采奕奕，絲毫未見疲態。

蘇皓兒個性依賴人

被問到有否教練牌？蘇皓兒接受《香港01》訪問時笑言：「其實我冇教練牌，因為我好依賴教練，自己意志比較低嘅，我係唔會令自己太辛苦嘅，咁可能有啲重量我又唔會泵到自己咁重，如果自己喺屋企做嘅話，但係如果有教練喺度就會要你一定完成到，又或者當你完成咗之後佢又會再加6Kg俾你再練過，咁我系需要一個人去鞭策嘅人嚟。」

Chloe今日出席健身中心活動。（葉志明攝）

蘇皓兒自認有潔癖

被問到感情生活是否需要人管束？蘇皓兒表示：「我覺得成年人應該自己管自己多啲，即係各自生活就唔好用感情生活。（會唔會執屋？）我會，一日吸幾次地，因為我有養貓，變咗有時地上面會有貓沙，又或者有一兩條頭髮我都會吸，我係有少少潔癖。（潔癖程度？）可能袋放地下我都會消毒巾抹，同埋一返到屋企即刻換衫，同埋一定要著睡衣先可以喺張床嗰度。」