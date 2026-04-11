張致恒做搬運工洗底　經理人代宣布「復出」：個唱你來嗎

現年41歲、前男團Boy'z成員張致恒（Steven）自與其粉絲區燕雯（雯雯）結婚後，因「四年抱四」加上頻頻在網上向網民借錢，被戲稱為「網絡乞丐」。不過，張致恒自去年起轉行做搬運工人，多次被目擊大汗疊細汗送貨，形象開始見起色，近日他似乎已準備好重返幕前，其經理人更上載短片預告Steven正式復出，甚至有意挑戰舉辦個人演唱會。

張致恒曾透露自己一家每月開支約三萬幾。（資料圖片）

張致恒現身街頭駁線。（小紅書截圖）

張致恒最近又轉做搬運工人。（抖音）

身形結實露手臂肌 經理人力撐：人生沒有完美

內地藝人經理人「友明哥」日前（9日）在社交平台公開Steven的近況，影片中Steven穿上黑色T恤，寫上：「FEAR OF GOD ESSENTIALS（敬畏上帝基本原則）」，戴住Cap帽配短褲，相比起早前的頹廢樣，現在明顯清減不少，手臂線條結實，看來為了復出下過一番苦功。經理人發文感嘆：「不翻舊帳，不惡意嘲諷。人生沒有完美，知錯就改、腳踏實地謀生養家，已然是成年人最難得的擔當。」片中更打出「擁有此刻 個唱你來嗎」及「張致恒 復出」等字眼，預告復出首戰極可能是開騷。

張致恒宣布復出。（抖音@藝人經紀友明哥）

仲會開個唱？（抖音@藝人經紀友明哥）

大展舞技。（抖音@藝人經紀友明哥）

工作花絮。（抖音@藝人經紀友明哥）

網民評價兩極 舊債問題仍成焦點

Steven近月積極洗底，除了搬運工作外，早前獲馬天佑邀請翻唱新歌，並獲讚唱歌實力仍在。不過，對於他高調復出並擬辦個唱，網民意見依然分歧。有人留言鼓勵：「他真的有在努力，希望他能堅持並越來越好」，但也有不少聲音重提舊債，提醒他「還欠阿 Sa（蔡卓妍）錢」。另外，有網民批評其狀態未達標：「係有心復出先減肥健身啦」，有網民回覆：「估計要眾籌先有錢健身」、「不用，絕食就可以了」，但有人力撐：「看樣子，好瘦了很多」、「好像已經瘦了挺多，就是臉已經垮了加上白鬚角白鬍子」。

張致恒正式復出。（抖音@藝人經紀友明哥）

張致恒努力洗底，經理人代講：「人生沒有完美，知錯就改、腳踏實地謀生養家」。（抖音@藝人經紀友明哥）

Boy'z紅館夢 關智斌曾落淚回應

Steven的復出之路之所以備受關注，全因Boy'z原定於2019年9月14日舉行入行16年首個紅館演唱會，卻因Steven在籌備期間突然宣布與雯雯婚訊，隨即爆出「一腳踏五船」的醜聞，牽涉多位女性，震驚娛樂圈。英皇娛樂隨即宣布擱置演唱會，當時身在泰國布吉的拍檔關智斌（Kenny）無奈拍片回應，期間眼紅哽咽表示：「我都唔知應該點面對同消化呢個消息。」

當年身處泰國布吉的Kenny拍片回應有關紅館演唱會擱置一事。 (Facebook影片擷圖)

十多年的紅館夢想突遭摧毀，連Kenny也禁不著流下男兒淚。 (Facebook影片擷圖)

七仙羽借六位數應急

早前，堪輿學家七仙羽（七師傅）爆料，指Steven多年來常向她求助應急，由幾百元到過萬元不等，更稱讓Steven在到藥房任攞日用品幫找數︰「條數好大」，而至今累計借出達「六位數」約十萬港元。七師傅直言曾勸他申請綜援或公屋，但對方仍堅持靠自己努力工作。Steven隨後亦發聲道歉，感謝七師傅一直以來的恩惠，承認暫時「未有本事還到錢」，但絕無賴帳之心，「呢一年裏面，我都好努力去做嘢。」而Steven能否憑這次復出扭轉頹勢，脫離「離婚界KOL」的標籤，仍有待觀察。

七師傅曾勸張致恒申請綜援 。（資料圖片/吳子生攝）

張致恒直言未有能力還錢。（IG@stevencheung）

張致恒直言未有能力還錢。（IG@stevencheung）