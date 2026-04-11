蘇皓兒蔡寶欣李君妍組隊挑戰體能極限　體驗男女混合雙人體能比賽

今日於沙田舉行的「EFX24 x HYROX365 明星體驗賽」 有多位藝人包括蘇皓兒、蔡寶欣以及李君妍參加，她們親身體驗HYROX365男女混合雙人體能挑戰賽，推廣嶄新健身訓練模式。HYROX比賽源自德國，近年在美國相當流行，結合跑步和健身室常見的體能訓練的室內健身競賽，被形容為「馬拉松式功能性訓練」，對心肺功能、耐力、爆發力和柔韌度都有一定要求。

(左起) 蘇皓兒、蔡寶欣、李君妍組隊挑戰體能極限。

大合照。

在教練團陪同下，蘇皓兒、蔡寶欣和李君妍即時發揮極致體能，於SkiErg(滑雪機)、Burpee Broad Jumps (波比跳跳遠) 、Rowing (划船機)、 Farmers Carry (農夫走路)、 Sandbag Lunges (沙袋弓箭步) 和 Wall Balls (藥球上擲) 等6項標誌性體能關卡上比拼，在比賽結束後，三位星級嘉賓大呼玩得非常過癮，紛紛嚷着要玩多一Round。活動吸引大批健身愛好者到場為蘇皓兒、蔡寶欣和李君打氣，場面熱鬧，更有粉絲帶同專業相機拍下她們三人運動時的動感一刻。

蘇皓兒。

蘇皓兒。

蘇皓兒表示：「我平時工作時間不固定，呢度廿四小時開放，地點又方便對我嚟講好重要，隨時都可以去訓練。今日玩 HYROX 最辛苦係 Wall Balls，但同教練一齊完成好有成功感。」蔡寶欣則說：「作為運動愛好者，我覺得 HYROX 好有挑戰性，尤其係滑雪機同划艇機要好好控制節奏。佢哋嘅教練好專業，短時間內幫我調整動作，好有效率。」李君妍則笑言：「我平時都有做開運動，但 HYROX 嘅節奏真係好快，考驗體能同意志。 呢度器材好齊全，我會持續訓練，睇下將來可唔可以挑戰正式比賽。」

李君妍。

李君妍。