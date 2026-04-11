張敬軒IG帳號突進行大清洗取消追蹤大批圈中好友　網民擔心有隱情

張敬軒近年在社交平台上相當活躍，他憑著幽默的發文和與粉絲的真誠互動，深受網民喜愛，其IG追蹤人數早已突破百萬，更被封為「IG萬人迷」。他經常在網上製造話題，他之前分享與家傭「遮遮」的早餐日常，就成為了早餐界的KOL。他還不時會開直播和粉絲聊天，經常展現出十足的創意和幽默本色。

「軒公」張敬軒獲得網民一致好評，更被譽為圈中「禮貌天花板」。（IG圖片）

大批圈中好友被unfollow

然而昨晚就有眼利的網民發現，張敬軒的IG帳號進行了大規模「清掃行動」，一口氣取消追蹤超過一千人。這份取消關注的名單中不乏知名藝人，當中更包括軒仔的多年好友王菀之、容祖兒、蔡卓妍、關智斌，以及長期合作的作詞人黃偉文。此外，多位新生代歌手如林家謙、Tyson Yoshi，以及人氣男團MIRROR成員陳卓賢、盧瀚霆和姜濤，也同樣被取消追蹤。截至今日下午4時半為止，張敬軒的追蹤人數已從4,000多降至2,680，甚至連他自己的粉絲專頁hcfc也已不在追蹤名單內。目前張敬軒的追蹤名單中，除了品牌帳號外，仍可見鄭裕玲、劉天蘭、蘇施黃、盧廣仲、MIRROR的呂爵安和楊樂文、練美娟、楊詩敏、ERROR的何啟華、趙學而、程人富以及韋羅莎等人。今次的大清洗事件隨即惹來網民各種揣測，引發熱烈討論。網民直指張敬軒此番操作太不尋常，甚至擔心他是否不開心才作出此決定。