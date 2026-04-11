中年4丨企鵝人周志康為索妻慶生曬全家福　26歲結婚人工全交老婆

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音4》增設藝人賽區，36歲的周志康以蒙面歌手「企鵝人」的身分出賽，曾以古巨基的《TOUCH》勇奪5燈佳績，人氣上升。昨日（10日）周志康於社交平台分享全家福，為靚老婆盧芷茵（Emily）慶祝生日，盡顯「廿四孝」好老公本色。

周志康係「企鵝人」，唱功獲讚。（ig@danielchau928）

周志康係「企鵝人」，唱功獲讚。（ig@danielchau928）

兩名女兒盡得真傳 大女氣質似足媽媽

周志康在帖文中分享了與老婆Emily及兩名女兒的合影，相中他滿面鬚根，身穿白色背心，打扮隨意卻流露一臉幸福。他幽默地寫道：「周太太生日快樂🎂祝你一年靚過一年～👸🏻小朋友聽晒你話👧🏻👧🏻我今日洗左碗啦～報告完畢🔖」照片中，大女Emma與細女Elva 均留著一頭烏黑長髮，樣貌精緻。11歲的大女被指氣質愈來愈像媽媽，而7歲細女則與爸爸周志康如同餅印。一家四口在蛋糕前合照，三母女的高顏值讓網民紛紛點讚，表示阿康好sweet，Emily是幸福人妻，有人搞笑留言：「下次洗衫掃地摺衫煮飯😂」，周永康回覆：「仲有洗廁所😱」。

全家福。（ig@danielchau928）

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與孿生哥哥周志文參加《超級巨聲》入行

周志康在2009年與其孿生哥哥周志文參加《超級巨聲》，繼而簽約無綫（TVB）入行。周志康是少數早婚男藝人，當年僅26歲便與Emily結婚並升格人父，太太曾被譽為「A貨樂瞳」，曾擔任ViuTV節目主持。周志康向來體諒太太照顧家庭的辛勞，不但將經濟大權全數交予老婆掌管，更曾直言：「打理家頭細務辛苦到不得了，所以太太份『糧』應該高一啲。」

周志文同周志康係孿生兄弟。（ig@danielchau928）

《中年好聲音》唱《直上》挑戰高難度

明晚（12日）播出《中年好聲音4》的「團隊搶分戰」中，周志康所屬的「鄭仲豪隊」將會出戰。他特別選唱歌詞極為密集的《直上》來挑戰自己，坦言不想原地踏步。 谷婭溦讚周志康唱歌基本功紮實、夠長氣，希望他將來有更好的突破，肥媽則讚周志康唱密麻麻的歌詞依然字正腔圓，以及可不停升Key，海兒更讚周志康今次演出，是參賽以來最好的一次。

周志康邊唱邊擺有型甫士。（公關提供）