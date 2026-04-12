周潤發苗僑偉平民燒餅店排隊幫襯 手拎膠袋路邊聊天貼地似街坊

香港向來是「捕獲野生巨星」的聖地，一代男神周潤發 (發哥) 以及苗僑偉 (三哥) 日前就被網民連環偶遇。現年70歲的周潤發雖然貴為影帝兼國際影星，但他卻全無明星架子，且一向作風低調，友善親民，生活相當貼地，經常出入街市和平民街坊食肆等地方，又喜愛行山跑步，一有時間就會出去跑步和行山鍛練身體，所以不少網民都曾在一些街坊小店，又或是跑步行山期間偶遇他。

渣打馬拉松2026｜周潤發的戰衣有新設計「發」字標誌，中間印有周姓英譯「CHOW」。（楊宇翹攝）

佘詩曼與周潤發、苗僑偉及黃宗澤等一起聚會。(ig@charmaine_sheh)

發哥三哥現身平民燒餅店排隊

昨日就有網民於社交平台分享日前在太子一間新開張的燒餅店排隊時，竟發現苗僑偉就在眼前，當她回過神來，打算偷偷拍下三哥的身影時，竟又發現旁邊排隊的正是周潤發。該名網民以「🇭🇰買燒餅偶遇巨星」為標題，發文寫道：「太子看到一家新開的燒餅店好多人吖，嘗嘗鮮試下 竟然發現三哥就在我眼前排隊！回過神再偷拍一下竟然又發現發哥就在隔壁！雙重驚喜呀！兩位巨星好認真在看制作過程，好可愛很親民很接地氣呀！這$20燒餅吃的值啦。」從動態圖中可見，當時除了有周潤發、苗僑偉，還有三嫂戚美珍以及白茵等人一起，他們買了燒餅後，還齊齊站在路邊聊了一會，手上拿住一袋二袋膠袋，貼地得如普通街坊似的。

三哥與發哥在看燒餅製作過程。(吃不pang@小紅書)

白茵與三嫂戚美珍。(吃不pang@小紅書)

三哥與發哥等人在路邊聊了一會。(吃不pang@小紅書)

三哥與三嫂。(吃不pang@小紅書)

貼地得似普通街坊。(吃不pang@小紅書)

數十載兄弟情同手足

另外，昨日又有一名網民分享了在大埔大美督村一家泰國菜館偶遇周潤發、苗僑偉、黃日華以及鄭則仕四位明星，並與他們合照。他們幾個當年出道時間差不多，至今已相識數十年，無論幕前幕後都是公認的好友，經常相約行山、跑步，聚會，可見他們情同手足，感情深厚。

發哥與粉絲合照。(土豆燉紅薯@小紅書)

三哥與粉絲合照。(土豆燉紅薯@小紅書)

黃日華與粉絲合照。(土豆燉紅薯@小紅書)