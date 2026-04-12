中年好聲音4｜谷婭溦退出傳與海兒不和　當事人力撐：真係好神奇

TVB選秀節目《中年好聲音4》進入白熱化階段，餘下24強爭奪「王者寶座」。此時卻傳出評審之一的谷婭溦退出評審團。外界更有不少猜測和聲音，鄧兆尊早前於個人YouTube頻道《娛樂好好玩》疑似爆料：「資本方出錢話事㗎嘛，有啲可能資本方覺得，呢個女仔比較有啲問題出現咗，可唔可以搵個人頂一頂佢，呢個情形發生係有可能嘅。」



周國豐、海兒接受《香港01》訪問。（陳順禎 攝）

谷婭溦退出評審團。（TVB圖片）

傳與谷婭溦不和 海兒回應：真係好神奇

今日（12/4）兩位評審周國豐、海兒，及24多參賽者出席《中年好聲音》商場見面會。周國豐、海兒接受《香港01》訪問時，回應谷婭溦退出評審團一事。周國豐笑言：「谷婭溦要主攻問佢（海兒），話佢（哋）不和吖嘛，哈哈哈。」海兒：「我係當事人，講咩都冇乜公信力，但係真係好神奇，每次錄影我哋一係傾化妝，一係傾做啲乜嘢，一係傾唱歌，所以我頭先都話，不如問返監製或者周Sir。」

肥媽係靚女嚟，周國豐又冇講錯喎。（陳順禎 攝）

周國豐：新聞話有個靚女，我諗唔通係肥媽？

周國豐：「我諗，對溦溦或者海兒都有啲唔公平，佢哋兩個好好傾，所以我睇到新聞話佢哋兩個不和？一開始冇指名道姓，新聞話有個靚女，我諗唔通係肥媽？哈哈哈。我想強調一樣嘢唔係為自己辯護，成個節目評審之間嘅關係都係好好，好close。」

周國豐和海兒，對於谷婭溦退出評審團也感到突然。被問道接任人選安排，周國豐爆料指，下星期將會錄影新一集，所以到時就會知道誰是新評審。

海兒撐谷婭溦為節目付出好多。（陳順禎 攝）

海兒撐谷婭溦：佢係燃燒生命咁拍

有鑑於鄧兆尊爆料暗示谷婭溦退出是因為資方意見，周國豐和海兒也表示：「呢個真係唔知喎。」海兒也補充，肯定谷婭溦對節目出心出力：「咩謠言都有。同埋溦溦工作的確好忙，佢真係好辛苦，成日喺內地拍嘢拍到凌晨三，四點，搭車返嚟又要由頭化妝，拍完又要返內地，佢係燃燒生命咁拍。」

傳谷婭溦與海兒不和。（陳順禎 攝）

海兒和周國豐出席《中年好聲音4》24強見面會。（陳順禎 攝）

海兒出席《中年好聲音4》24強見面會。（陳順禎 攝）

海兒出席《中年好聲音4》24強見面會。（陳順禎 攝）

周國豐出席《中年好聲音4》24強見面會。（陳順禎 攝）

軒公unfollow 海兒表示不清楚

張敬軒早前unfollow了不少圈中好友，同屬英皇娛樂的海兒表示不清楚：「呢個我又唔係好清楚，因為都係日日工作。（同軒仔熟唔熟？）唔⋯⋯睇吓你點定義熟唔熟，我有同佢同台演出過，所以都係留返公司回應。」