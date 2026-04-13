馬國明被集郵「老態」畢現　面部鬆弛布滿褶紋嚇窒網民：真的老了

現年52歲的TVB視帝馬國明，自與湯洛雯結婚「封盤」後，一直努力工作賺錢養家，更將太太視如女王般寵愛，是圈中公認「愛妻號」。早前他接連完成《飛行日誌2》及《玫瑰戰爭》兩部劇集拍攝，日前又趁空檔與好友蕭正楠、曹永廉到佛山舉行演唱會。憑多年建立的可愛「天然呆」形象，馬國明在內地人氣極高，慶功宴上他成為現場食客的集郵對象，不過其中一位網民近日分享合照時，竟暴露了馬國明的「老態」？

馬國明近日與好友蕭正楠、曹永廉到佛山舉行演唱會。（小紅書圖片）

馬國明人緣極佳，在內地人氣亦相當高。（小紅書圖片）

馬國明太太湯洛雯也有到場支持，還拿著「馬明」的燈牌。（小紅書圖片）

與網民自拍老態畢現？

近日有網民在社交平台開心分享與馬國明的合照，並以「宵夜見到個馬國明!!!?1」寫道：「愛看TVB的人半夜狂喜了！！！@馬國明-Kenneth @萧正楠Edwin @Limlim曹永廉 正在我附近宵夜開慶功宴？！哩哩啦啦去打包個炒粉做早餐先。散席，跟他們要個合影時都很nice地答應我了。」

馬國明在演唱會慶功宴的餐廳被捕獲。（小紅書圖片）

馬國明在網民的鏡頭下，男神顏值崩毀。（小紅書圖片）

不過值得一提的是，馬國明在網民的相機鏡頭下，男神顏值意外崩壞。合照中，馬國明依舊展現一貫親切友善的笑容，但面部肌肉顯得異常鬆弛，不僅法令紋深陷，眼角更是「打晒褶」佈滿魚尾紋。不少網民對馬國明的狀態感到震驚，「馬明是真的老了」、「不再年輕了，褶子可以夾蚊」、「怎麼都拍出塑料臉的感覺」。

網民留言。（小紅書截圖）

博主「自首」：拍得唔好

而除了馬國明外，原來蕭正楠、曹永廉、麥長青、姜大衛等男星也無一倖免，不過有網民卻笑指，對比下竟然是姜大衛保養得最好：「看起來老姜B狀態最好」；又有人調侃博主的攝影技術：「博主用的什麼手機，我避雷一下」、「這是只美顏了自己嗎」，博主最終「自首」：「我拍得唔好」，令一眾網民哭笑不得。

蕭正楠也遭殃。（小紅書圖片）

無一倖免。（小紅書圖片）