張寶兒分享育兒經疑樣貌升級　網民錯重點嘲怪怪的：成個樣都變咗

現年34歲的張寶兒是2016年香港小姐競選「友誼小姐」，入行後做過主持又拍過劇，不過發展一般，至2019年下嫁袁偉豪後更索性專心相夫教子，「三年抱倆」先後為老公誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐和「袁氹氹」，一家四口幸福美滿。而升呢「媽咪」後的張寶兒，似乎想轉型做「育兒KOL」，經常在社交平台分享育兒資訊，部分教育理念也曾引起爭議。不過在最新一條片中，惹起爭議的並非張寶兒的教育理念，而是其疑似「進化了」的妝容。

張寶兒自小在富裕家庭成長，生活無憂，張父經營內衣生意，有「底褲大王」之稱。

張寶兒2016年度香港小姐競選「友誼小姐」，同屆佳麗有劉穎鏇（左1）及馮盈盈（右1）.（梁碧玲攝）

張寶兒參選港姐時樣子青澀。

張寶兒於2019年下嫁袁偉豪，婚後三年抱兩。（IG@bowiecheung）

雙眼皮深邃眼頭極近

張寶兒近日以如何發掘小朋友的天賦潛能為題拍片，但相比片段內容，網民的聚焦點卻集中在她的妝容。片中，張寶兒把頭髮疏起，露出額頭，眉毛顏色偏淡，試圖營造簡潔造型。但更令人「嚇親」是她的眼睛部分，從畫面可見，張寶兒的雙眼皮變得異常深邃，眼頭位置更顯得非常靠近，眼形與以往相比有明顯出入。不少網民留言：「怪怪的感覺」、「眼角畫得怪怪d～」、「啱啱割完雙眼皮」、「好像開了眼角」、「宜家仲興開眼頭麼？」、「做了醫美，成個樣都變咗」。

張寶兒近日拍攝分享育兒經時，妝容意外成焦點。（小紅書截圖）

不少網民覺得張寶兒妝容怪怪的。（小紅書截圖）

有網民問是否做過「醫美」。（小紅書截圖）

曾多次陷入整容疑雲 自辯化妝技巧提升

事實上，張寶兒近年多次因容貌變化而陷入整容疑雲，她過去曾大方回應，解釋容貌變化僅是隨年齡增長的改變。至於最受爭議的眼睛部分，她則解釋是因為「化妝技巧」的提升。

張寶兒曾拍片教化妝，仲無懼素顏上陣。（小紅書截圖）

+ 13