施明最後訪問丨兩子美國遇黑幫追殺　心痛李泳漢受輿論毀一生

資深藝人施明於2026年3月21日不幸病逝，享年74歲。施明的一生，最令她掛心的始終是一對孖仔李泳漢與李泳豪。外界對這對兄弟的紛爭議論紛紛，但對施明而言，兩子永遠是她最愛惜的命根。2022年底，施明在家中意外跌倒導致頭部重創，接受開腦手術後不幸半身不遂，從此失去與外界聯絡的能力，更引發後來細仔李泳豪指控大哥李泳漢行使監護令，致泳豪一年多未能見到媽媽。

在這次意外發生前，施明於2022年中月接受了黃夏蕙前經理人、現任亞視節目總監李文偉（Simon/小肥豬）的YouTube節目《小肥豬周記》專訪，分四集播出，而最後一集談及前夫及兩子於2022年8月5日上架。當時施明穿上一套粉紅色蕾絲衣裳，精神煥發，思路清晰，沒想到這竟成了她生前最後一個深度長訪。在訪問中，施明拋開了藝人的包袱，以一個母親的身份，剖白了多年來裁培兒子的艱辛，更眼眶泛紅控訴大孖李泳漢當年如何被媒體「屈砌生豬肉」毀掉名譽。

施明於2022年7月受訪，是生前最後一次長訪問。（YouTube@小肥豬周記）

2002年底，施明在家意外跌倒導致頭部重創。（Facebook圖片）

李泳豪爆有一年多沒有見媽媽。（ig@drift_greg）

母兼父職帶兩子美國避難 視兒子如命根

訪問中，談到對兩名兒子的期望，施明頗為激動。當年她與李家鼎離婚，一個人帶著兩個幼子遠走美國。她感觸地說：「囝囝初初返嚟香港時候，你知兩個仔係我命根，我放棄好多嘢裁培兩個仔，我對佢哋好大期望，佢鍾意拍戲我俾佢拍戲，佢去讀書我跟佢去讀書，邊個唔錫仔女，貓貓狗狗都錫佢啲仔女，何況我裁培到讀完大學返嚟。」

大孖李泳漢同細孖李泳豪曾跟媽媽到美國生活。（IG圖片）

施明視兩子如命，兩兄弟小時候感情要好。（IG@drift_greg）

淚目控訴兒子被砌生豬肉：害死佢一世

施明最不能釋懷的，是兒子回港後加入演藝圈發展，卻疑遭傳媒陷害。施明未有說明是那一件事，但據她說「拿花」、「飯盒」等關鍵字，不難估計是當年大仔李泳漢指鍾欣潼（阿嬌）是他的前世妻子，更被拍得拿著玫瑰花在阿嬌寓所下等候，被塑造成癡情男甚至被嘲笑，施明在訪問中指整件事根本是被人「夾硬砌」。

施明激動地說：「我係做錯咗啲嘢，因為佢哋接受訪問我冇跟喺旁邊，有啲人用唔好嘅手法去訪問，成件事係屈、係『砌生豬肉』！我個仔去到現場，擺低飯盒、擺低紮花，夾硬要話呢件事發生。我個仔打俾我，講呢件事發生緊，我叫佢俾個電話我同個記者講。」

她續說，當時在電話中與記者交涉，卻換來冰冷的對待：「講咗一輪，佢問我：『你依家求我呀？』佢話：『你求我都冇用，我依家要點做就點做。』我話你咁樣係害死佢一世！我叫阿仔即刻走，但影咗相，叫佢走都冇用嘞……唔好咁樣啦。」

施明接受Simon訪問。（YouTube@小肥豬周記）

施明談大仔被毀聲譽，嬲爆話：「係咪想餓死佢成家人？！」（YouTube@小肥豬周記）

帶兩子美國生活 曾遇黑幫追殺

受到外界極大的輿論打擊，問到為何不出來澄清？施明無奈地說：「我點澄清呀？你知唔知後來，我有幾多back group（後台）？我一個女人帶住兩個仔，我去美國都係帶住兩個仔四圍走，我冇咩back group，冇人幫我，喺美國我俾黑社會追殺我兩個仔，我四圍搬屋去避....返到嚟香港我估唔到呢啲事會發生，你打爛佢飯碗冇緊要，佢可以轉行，但你毀壞佢名譽，尤其呢一行，名譽好緊要，佢邊度都唔使撈，何況，呢件事人好多知明屈明砌，你哋都知呢件事，但點解佢做選舉時又攞返呢件事嚟打擊佢，係咪想行行都冇得俾佢撈，係咪想餓死佢成家人？！」

心痛兒子一生被糟蹋

施明越講越勞氣，越講越心痛，深呼吸了一口氣，激動得一度講不出說話，眼淚在眼眶打轉。主持人見狀連忙打圓場，大讚她是一個偉大的母親，施明忍不住續說：「你咁樣糟蹋我個仔，直至最近仲有人番起呢件事嚟講，好多事我係過去咗，唔係一個仔，係兩個仔都係咁樣。你哋未接受過我訪問，唔好咁樣，唔好架。」

施明心痛大仔一生被糟蹋。（YouTube@小肥豬周記）

施明爆兩子美國遇黑幫追殺。（YouTube@小肥豬周記）

放下怨恨求和睦相處

儘管心中有萬般委屈，但在訪問的後半段，施明還是展現了她的寬宏大量。她表示自己已經學會放下，並寄語外界能給予空間，讓大家和睦相處。施明平復情緒後說：「放下咗嘞，希望大家都係和睦相處。呢個世界幾時都係多個朋友好過多個敵人，去邊度都開開心心。我唔想再有咩爭拗，最緊要係兩個仔好。」

生前最後遺願：積福予孫兒

在訪問的最後，主持人問及如果生命有限期，還有什麼未完成的心願。當時身體仍然壯健的施明，心心念念的依然是家庭的幸福與子孫的未來。她感性地表示：「生命一定有限期，我想做人積多啲福報，希望留啲俾自己，有一個好晚年，可以安享晚年。呢啲福報可以令我屋企好和睦、好健康、好富裕，亦可以將呢啲福報帶去俾我啲孫兒，教佢哋點積福行善。」

她最後留下了一段勸勉世人的話，也像是她一生的座右銘：「只要令人開心，幫到人就係好事，有錢出錢有力出力，就算開心一個微笑，令人好安樂嘅說話都係一個善事。咁樣所有災難障礙都係會過去。」

施明生前最後遺願：「積福予孫兒。」（YouTube@小肥豬周記）

李家鼎與施明離婚後仍是朋友。（IG圖片）

李泳豪直指是因為哥哥及嫂子不喜歡其太太Agnes。（facebook圖片）

李泳漢曾參選區議會及立法會，可惜均落敗。（facebook@李泳漢）