梁朝偉自爆拍NewJeans MV零酬勞嚇親李政宰：送畀韓國粉絲嘅禮物

早前梁朝偉為了新戲《寂靜的朋友》去到韓國宣傳，接受不同媒體訪問，其中《GQ》就邀得他與《魷魚遊戲》的男主角李政宰對談，二人玩小遊戲時輪流講一件事叫對方估真偽，其中梁朝偉就談到2023年拍攝韓國女團NewJeans《Cool With You》MV，原來是分文不收，令李政宰感到難以置信。

早前梁朝偉為了新戲《寂靜的朋友》去到韓國宣傳，接受不同媒體訪問，其中《GQ》就邀得他與《魷魚遊戲》的男主角李政宰對談。（IG@carinalau1208）

與李政宰飲住茶對談 重提當年孖周星馳面試藝訓班

二人一邊飲銀杏茶一邊聊天玩小遊戲，梁朝偉就先開題：「我當時呢... 同一個朋友去試鏡，點知後來呢我個朋友就落選咗，我入咗電視台嘅藝員訓練班。」李政宰就估中了這是真事，梁朝偉續說：「嗰個朋友係劉德華，Andy Lau。」李政宰再估「是」，但梁朝偉就說：「No，it’s Stephen Chow（周星馳）。」之後梁朝偉再爆自己去戲院睇戲時，習慣連同周邊座位的戲飛一同購買，對方一樣估中，偉仔加以解釋：「好怕你自己睇緊戲嗰陣時隔離嗰個人望住你。你會覺得好似好奇怪咁。」

二人一邊飲銀杏茶一邊聊天玩小遊戲。（YouTube@ GQ KOREA）

梁朝偉就先開題：「我當時呢... 同一個朋友去試鏡，點知後來呢我個朋友就落選咗，我入咗電視台嘅藝員訓練班。」李政宰就估中了這是真事，梁朝偉續說：「嗰個朋友係劉德華，Andy Lau。」李政宰再估「是」，但梁朝偉就說：「No，it’s Stephen Chow（周星馳）。」（YouTube@ GQ KOREA）

揭零酬勞拍NewJeans MV震驚李政宰：送畀韓國Fans嘅禮物

到下一題，梁朝偉就講到，拍NewJeans的《Cool With You》MV沒有酬勞，他表示：「個MV嗰陣…其實係無片酬下參與嘅，當時我係諗住送畀韓國fans嘅一個小禮物。」此時李政宰估：「No！」相信是不敢相信國際影帝接MV竟然分文不收，當知道這是真事後，他續說：「嗰個MV導演同我好熟，佢周圍同人炫耀，話可以同梁朝偉演員拍嘢覺得好榮幸，非常之興奮。」是次訪問播出後，《Cool With You》MV導演申宇錫（Shin Woo-seok）就在IG分享了相關片段以及跟梁朝偉的合照，看來他至今仍對當時合作的黃金陣容懷念不已。

2023年，梁朝偉拍攝NewJeans 《Cool With You》MV，令全球網民震驚。

梁朝偉就講到，拍NewJeans的《Cool With You》MV沒有酬勞，他表示：「個MV嗰陣…其實係無片酬下參與嘅，但李政宰難以置信，大喊：「No！」（YouTube@ GQ KOREA）

李政宰續說：「嗰個MV導演同我好熟，佢周圍同人炫耀，話可以同梁朝偉演員拍嘢覺得好榮幸，非常之興奮。」（YouTube@ GQ KOREA）

梁朝偉解釋零酬勞都接拍的原因：「當時我係諗住送畀韓國fans嘅一個小禮物。」（YouTube@ GQ KOREA）

MV導演Shin Woo-seok亦分享自己與梁朝偉的合照！（Shin Wooseok IG圖片）

梁朝偉一行入鏡頭就已經入戲！（Shin Wooseok IG圖片）

曾親解破天荒接拍因由 開出三大霸氣條件成就經典

其實梁朝偉在2023年接受香港傳媒圍訪時，就曾親自解釋與參演NewJeans MV的淵源：「因為NewJeans唱片公司老闆，咁啱識一個我認識幾十年嘅韓國朋友，佢就through（透過）我嗰個韓國朋友搵我，我識咗呢個韓國朋友好多年，佢喺1997年係我翻譯嚟，我去韓國宣傳一路都係佢幫我做翻譯。」偉仔跟對方表示想先了解歌曲《Cool With You》MV的故事才再作決定，有聽過歌、又睇過storyboard，他續說：「佢又唔係佔用我好多時間，如果滿足我三個條件我咪拍囉。」三大條件原來是「如果我喺邊，你就要喺邊度拍」、「我個造型你唔可以管，因為係我創作㗎嘛個角色，當然有我自己嘅諗法啦」、「我只有兩小時」。難得請得郁影帝，NewJeans當時的經紀公司ADOR老闆閔熙珍亦全面配合偉仔的要求，派工作人員到當時偉仔身處的東京拍攝，而偉仔亦自行設計了白頭造型，成就經典一幕！

NewJeans一出道即紅透半邊天，難怪連梁朝偉都請得郁，可惜目前這個女團正因合約糾紛及官司休團中，成員Danielle被解約。（IG@newjeans_official）

梁朝偉曾解釋為何肯接拍NewJeans MV，又自爆當時開出三大條件，滿足到就可以拍。（資料圖片）