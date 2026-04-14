樊亦敏曝光《愛回家》廠景禁地　後樓梯藏玄機更揭劉丹有專屬待遇

《愛．回家之開心速遞》陪伴香港人多年，雖然劇中的場景大家日見夜見，但真實的錄影廠內部卻是絕密禁地。近日「三太」樊亦敏為 TVB 網上節目《電視城內》擔任領隊，帶觀眾深入平時不對外開放的錄影廠重地。除了公開熊家客廳、廚房乃至狗屋等全貌，更揭開了劇組中鮮為人知的幕後趣事。

樊亦敏近日接受《電視城內》訪問。（TVB）

《愛．回家之開心速遞》陪伴香港人多年，雖然劇中的場景大家日見夜見，但真實的錄影廠內部卻是絕密禁地。（TVB）

不過TVB過往曾開放「熊家」廠景予內地鐵粉參觀。（TVB）

樊亦敏帶觀眾深入平時相當神秘的錄影廠重地。除了公開熊家客廳、廚房乃至狗屋等全貌，更揭開了劇組中鮮為人知的幕後趣事。（TVB）

揭熊家後樓梯全靠踎低走位 廚房放真餸極具生活感

錄影廠平日嚴禁外人進場，樊亦敏今次有特權，就帶大家走進位於11廠的《愛回家》拍攝現場，雖然片中部分畫面因保密原因經過模糊處理，但觀眾仍能看到熊家的部份角落，深入了解。樊亦敏先帶大家參觀熊家的廚房與廁所，並憶述在廁所中與金城安（周嘉洛飾）的搞笑互動。有趣的是，廚房並非「道具」咁簡單，枱面上竟然真的擺放著西蘭花炒蝦仁，非常有生活感。此外，她還特別展示了「啤啤」的狗屋，但最特別的，她就指必數後樓梯！樊亦敏笑說：「呢個一定要拍，呢個後樓梯，平時你見我哋行上行落，就係咁行㗎啫。」原來樓梯實際上只得幾級她，要「走位」便要在平地慢慢踎低，調角度隱藏身影，簡直是對膝頭哥的考驗。

錄影廠平日嚴禁外人進場，樊亦敏今次有特權，就帶大家走進位於11廠的《愛回家》拍攝現場，雖然片中部分畫面因保密原因經過模糊處理，但觀眾仍能看到熊家的部份角落，樊亦敏先帶大家參觀熊家的廚房與廁所。（TVB）

廚房並非「道具」咁簡單，檯面上竟然真的擺放著西蘭花炒蝦仁，非常有生活感。（TVB）

此外，她還特別展示了「啤啤」的狗屋。（TVB）

但最特別的，她就指必數後樓梯！樊亦敏笑說：「呢個一定要拍，呢個後樓梯，平時你見我哋行上行落，就係咁行㗎啫。」（TVB）

原來樓梯實際上只得幾級她，要「走位」便要在平地慢慢踎低，調角度隱藏身影，簡直是對膝頭哥的考驗。（TVB）

劇組特製超大字體專屬劇本 盡顯丹爺崇高地位

在參觀過程中，樊亦敏揭開了劇組對前輩劉丹（丹爺）的貼心照顧，她展示劇集有兩款劇本，一大一小，表示：「大本嘅劇本係大到你唔信，咁大本，就係畀丹爺睇嘅，因為佢係大人吖嘛，我哋細路仔咪睇細本。」這個安排明顯是因為丹爺年事已高，密密麻麻的小字體對於長時間閱讀來說相當吃力，因此劇組為他準備了「專屬劇本」，這項細節足以證明丹爺地位崇高。

樊亦敏揭開了劇組對前輩劉丹（丹爺）的貼心照顧，她展示劇集有兩款劇本，一大一小。（TVB）

她表示：「大本嘅劇本係大到你唔信，咁大本，就係畀丹爺睇嘅，因為佢係大人吖嘛，我哋細路仔咪睇細本。」（TVB）

豹哥大開黃腔狂搞氣氛 三太呂慧儀招架不住笑爆嘴

此外，當樊亦敏走到客廳訪問「熊家成員」單立文（豹哥）與呂慧儀時，二人被問到對三太的看法，呂慧儀先說：「三太係靚啦，優雅啦，同埋好關心啲後輩，最關心就係丹爺喇。」之後樊亦敏跟豹哥說，當年在他夾Band組Blue Jeans時已訪問過他，因為那時她是《勁歌金曲》及《週末任你點》主持，豹哥即開黃腔笑說：「週本任你咩話？你講多次？」逗得樊亦敏和呂慧儀哈哈大笑，差點接不住話。

樊亦敏跟豹哥說，當年在他夾Band組Blue Jeans時已訪問過他，因為那時她是《勁歌金曲》及《週末任你點》主持。（TVB）