陳展鵬單文柔複式豪宅逐格睇　空間感十足擁私人3棵大樹加植物園

視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）結婚多年，一直予人模範夫妻的形象。近日二人搬入複式豪宅，並首度在社交平台（小紅書及Instagram）公開新居環境。片段中，兩人不僅大騷恩愛，更帶網民參觀了女兒小豬比的房間、私人花園以及室內設計細節，花園更驚現植物園和3棵大樹，空間感十足。

二人稱是「豪宅」，自豪的豪。（小紅書截圖）

空間感十足！（IG截圖）

兩公婆花了不少心機！（IG截圖）

視帝解讀「豪宅」：係自豪個豪

對於外界盛傳搬入豪宅，陳展鵬在片段開首即展現幽默感，笑言：「其實係『豪』，係『自豪』個『豪』，唔係『富豪』個『豪』。」他解釋，這份自豪感來自於能為家人提供一個開心、舒適的居住環境，特別是能讓女兒擁有自己喜歡的空間。

好靚！（IG截圖）

陳展鵬化身裝修工 單文柔大讚：一手一腳策劃

單文柔在旁補充新居的「自豪」之處，透露屋內的大部分工程均由陳展鵬親力親為。她大讚老公：「點解咁自豪，因為所有嘢係佢一手一腳做，包括木工、水電、拆嘢、搬嘢，全部都係佢做同埋策劃。」片中所見，新居裝修風格簡約溫馨而不失大氣。

陳展鵬親力親為參與裝修工程！（小紅書截圖）

陳展鵬親力親為參與裝修工程！（小紅書截圖）

陳展鵬親力親為參與裝修工程！（小紅書截圖）

複式新居曝光 各擁工作空間

從公開的片段可見，這間複式單位地方非常寬敞。室外設有植物園，營造出綠意盎然的私人空間，亦是女兒小豬比的玩樂天地。室內方面，除了寬敞的客廳，夫婦倆亦各取所需，分別擁有獨立的工作房及音樂房，確保有足夠的私人空間進行創作。

植物園！（小紅書照片）

植物園！（小紅書照片）

植物園！（小紅書照片）

女兒房間充滿心思

女兒小豬比的房間亦是焦點之一，設計充滿童趣，空間大得足以擺放大型儲物櫃及書桌，反映出父母對女兒成長環境的重視。整間屋的採光度極高，大窗戶將花園景緻引入室內，整體感覺開揚，完美呈現出陳展鵬口中的「舒適家園」。陳展鵬早前曾表示一直努力工作是為了家人，如今親手打造理想家園，獲不少網民留言大讚他是「滿分好男人」，更指新居環境令人羨慕。

二人非常滿意！（小紅書截圖）

二人非常滿意！（小紅書截圖）