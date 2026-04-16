五索與網民玩Q&A驚爆與馬生長期鬧交　大談老公遇小三應如何面對

現年35歲的「五索」鍾睿心去年初高調承認與67歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，甚至公開放閃，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索在網上擁有極高人氣，不時隔空與網民互動，日前她就與網民大玩Q&A「你問我答」。

馬生公開露臉好大方。(五索ig)

五索懶理馬生叫唔好影佢。(五索IG)

馬清鏗（馬生）高EQ回應阿Bob嘅「私人問題」盤問，更幽默表示：「早知今日嚟就著靚啲啦！」（公關提供）

玩「你問我答」變大揭秘

五索日前在她的IG story分享了大量她與網民玩「你問我答」的內容，由夫妻嗌交、湊仔崩潰，到第三者介入等敏感話題，她都有問必答，而且回應相當直白，甚至帶點諷刺幽默，引來大批網民熱議。其中比較有趣的一些問題如下：談夫妻間嗌交：仲肯鬧交代表好重視你，五索被問到與另一半「鬧大交」的原因時，她霸氣回應： 「長期都鬧交，乜事都會鬧。如果仲會鬧交，證明你真係好重視佢。如果有一日你鬧都唔鬧，證明咗已經死心，呢段關係都唔使再要。」 一語道破不少伴侶關係的死穴。 五索被問到如何紓緩湊仔壓力時，她大方分享：「當我湊到真係好想喊時候，我會掉低俾其他人湊，之後就自己出去ENJOY下。以前會死頂，但係後尾發現，嘩真係搞唔掂，情緒差到一個點。」直言不再死撐，先照顧好自己情緒。有網民好奇有錢人是否留意時事，五索表示：「有錢人非常重視世界大局、經濟、時事同政治。」

五索同網民玩Q&A。(IG截圖)

五索同網民玩Q&A。(IG截圖)

五索同網民真情對話。(IG截圖)

五索有問必答。(IG截圖)

自爆從來都唔同馬生講錢

五索對於被指從不出旺角行街，她無奈澄清： 「唔好話旺角，我哋兩個係經常去果欄。點解我拍片講笑的嘢你哋全部當真？」直指網民太認真，連玩笑都分不清。她又被問到「馬生一個月比幾多家用你？」回應說：「我從來都唔同佢講錢，因為真愛 （你信嗎？）」 半笑半喊的表情，令網民難分真假。 有網民問到「男朋友有老婆，但家庭優先，應唔應該一齊？」她冷冷回應：「單純係時機未到。如果你遇到另外一個更加好，就已經飛咗佢。」 另有網民問到：「小三同屋企人一齊纏住我老公，呢家人道德底線有幾低？」她沒有批評第三者，反而點出重點說： 「重點放錯了。別人過程怎樣不重要，你先係最重要。既然你老公令到你唔開心，你就信自己應該要自強，逼上自己想要生活。」 鼓勵被背叛的一方先自救，而非糾結於別人的道德高低。

五索有問必問。(IG截圖)

五索同網民真情對話。(IG截圖)

五索大談敏感話題。(IG截圖)