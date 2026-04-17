方圓八百米劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《方圓八百米》陸劇有畢鑒威作為編劇，裘仲維為執導，由丁勇岱、許凱、鄧恩熙領銜主演的一套以情感、犯罪懸疑為題材的電視劇。許凱一改形象，不再是甜寵劇中的霸氣型男，首次嘗試反派，搭檔《長樂曲》鄧恩熙組CP，不知效果如何呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

影视剧方圆八百米@Weibo

《方圓八百米》電視劇情大綱

九十年代末，在方圓只有八百米的豐陽小鎮中，老警察陳紅兵（丁勇岱 飾）的家庭成員各安本分，平靜過活，兒子陳輝（許凱 飾）有個自小一起長大、青梅竹馬的女友高松格（鄧恩熙 飾），是他的感情寄託，而妻子丁月（胡可 飾）努力維繫著這個家庭。

多年後，礦區驚現焚屍案，出現了一具無名女屍，翻開了塵封已久的記憶，使陳家暗湧四起。陳紅兵按着線索開始調查，發現屍體頸部的玻璃碎片，竟然與一種違禁藥品的藥瓶十分吻合，陳紅兵更在接下來的一次出警中，發現小鎮上有人正在飲用這種禁藥！為了查明真相和找出毒販，陳紅兵與一班警察落力調查，萬萬想不到的是，一連串的線索竟然將幕後操控者指向他最親近的親生兒子陳輝。陳輝彷彿有雙重人格，為了守護罹患重症的女友，不惜鋌而走險，踩入深淵。在這方圓八百米的小鎮上，父子之間的「警匪對決」，被迫面對良知的考驗——在職責、親情與法律之間，將共同面對善惡與人性最深層的煎熬。

《方圓八百米》播出時間｜最新追劇日曆

《方圓八百米》電視劇幾時播? 《方圓八百米》米一共有20集，由騰訊視頻X劇場播放，首更3集，之後每日18時更新1集，SVIP 搶先看一集。

《方圓八百米》播出時間｜最新追劇日曆 影视剧方圆八百米@Weibo

《方圓八百米》演員人物關係圖

《方圓八百米》演員人物關係圖 影视剧方圆八百米@Weibo

《方圓八百米》演員

丁勇岱 飾 陳紅兵

老警察，陳輝爸爸，與兒子警匪對決

影视剧方圆八百米@Weibo

許凱 飾 陳輝

背着家人販毒；守護女朋友

影视剧方圆八百米@Weibo

鄧恩熙 飾 高松格

自小與陳輝青梅竹馬，一起長大，是他女朋友

影视剧方圆八百米@Weibo

胡可 飾 丁月

陳紅兵妻子，維繫家庭矛盾