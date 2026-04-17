梅小惠60大壽孖阮兆祥直播帶貨搵銀　真身狀態大勇網民讚如30出頭

今日（17日）是梅小惠的60歲大壽，她未有大肆慶祝，反而與好友阮兆祥一齊在內地社交平台做直播帶貨，落力搵銀！阮兆祥在直播間隆重介紹小惠登場：「世上最美麗，第一次上直播間。」兩人售賣養生產品，期間笑容滿，不停講解，表現專業且落力。梅小惠在直播中狀態極佳，皮膚緊致白皙，幾乎不見歲月痕跡，笑起來依然保留當年的活潑氣息，她賣產品時落足嘴頭：「因為識得保養」。

梅小惠今日60歲生日，生日快樂。（IG@muisiuwai）

梅小惠同阮兆祥多年來都好老友。（IG@muisiuwai）

梅小惠今日生日，孖住祥仔一齊做直播。（抖音@阮兆祥）

小梅紮起辮，個樣依然好有青春，活力十足。（抖音@阮兆祥）

孖住拍片大方認老總和119歲

另外，梅小惠與阮兆祥日前在抖音分享一段短片，大方公開年齡。阮兆祥直言：「我今年59歲，佢（梅小惠）60歲，加埋就係119歲。」梅小惠隨即幽默回應：「唔係火警啊，係我哋兩個友情嘅溫度。」阮兆祥續說：「從青春到白頭，我哋嘈過、笑過、一齊癲過。」梅小惠感恩：「慶幸無論幾多歲，你都喺我身邊。」

兩人在片中分享人生真諦，教人要從容放下。梅小惠感悟道：「去到呢個歲數，人生最重要唔係你擁有幾多，係要從容地放下面子，同埋放下執念，開心係最緊要架。」阮兆祥亦附和指，除了開心，其他都是其次。網民紛紛激讚梅小惠保養得宜：「睇唔出60歲，同30幾無乜分別」、「未婚未育精神狀態果然唔同」，更有人覺得阮兆祥似哥哥：「看上去像兄妹」。

祥仔59歲。（抖音@阮兆祥）

梅小惠60歲。（抖音@阮兆祥）

加埋119歲。（抖音@阮兆祥）

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40年神級兄弟情 曾有「50歲娶你」承諾

梅小惠與阮兆祥交情長達40年。當年梅小惠失戀陷低潮，阮兆祥曾搬到她家隔籬居住，貼身陪伴。坊間盛傳阮兆祥曾承諾：「50歲仲未嫁就會娶你」，祥仔事後澄清那只是為了安慰小惠家人，兩人之間純屬家人般的「兄弟情」，並無愛火。實際上，阮兆祥目前身邊有一個拍拖多年，感情穩定的女朋友Crystal，阮兆祥更曾經向女友講笑：「如果我實踐50歲娶小惠嘅承諾，記得小惠做大，你做細。」不過阮兆祥曾透露與女友經歷過生死，2016年兩人駕車時遇上意外，座駕更起火焚燒，幸好兩人及時逃生，未有受傷，經歷過生死關頭的兩人早已認定對方。

曾與曾偉權相戀13年至今仍單身

梅小惠的情路較多波折，她21歲起便與曾偉權相戀並同居，兩人拍拖13年。當年傳因第三者介入及結婚共識不一而分手，對小惠打擊甚大，遺憾是男方離世前未能見最後一面。梅小惠雖然至今未婚未育，但她心態樂觀，直言分手後雖然有人追求，但多數不了了之。她認為現在的生活狀態最重要是學會「放下」，對於一段橫跨40年的友情，她慶幸無論幾多歲，阮兆祥都在身邊。

梅小惠總能夠將自己最真一面呈現給阮兆祥。（IG/@muisiuwai）

梅小惠當年參加健美小姐入行，她透露自己有跳開健康舞！（電視截圖）

梅小惠作狀咀咀阮兆祥。（IG@muisiuwai）