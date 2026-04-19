俞可程搵男友忌年上叔叔　心靈交流以外：我都要肉體交流！

全新節目《魔音女團》昨日（4月18日）舉行記者會，15位參賽女藝人全數亮相。當中鄧凱文與俞可程接受訪問時，不僅大方分享拍攝期間的辛酸與趣事，更互相爆料，大談感情生活與破格的擇偶條件，全程笑料百出！



鄧凱文與俞可程接受訪問分享《魔音女團》拍攝期間的辛酸與趣事。（葉志明 攝）

日操12小時迎蛻變 俞可程成大忙人

鄧凱文說：「啲人覺得我參加完之後，個氣場唔同咗，好似sharp咗同有自信咗，不過拍攝期間一度試過低谷。因為我試過一日跳12個鐘，6個鐘同人一齊練，另外6個鐘自己練。」俞可程：「我最大分別就係頭髮紅咗，同埋我覺得自己『韓』咗。」記者笑言：「紅咗？」鄧凱文笑言：「我覺得你染完頭髮之後，又有《魔音》又《女神》，又有《東張》，而家咩都俾人攞晒。（三個都係最多人睇節目）係呀，好妒忌。」俞可程回答：「都係公司畀機會啫，多謝公司！」

三個受歡迎節目都有俞可程。（葉志明 攝）

全新節目《魔音女團》舉行記者會，15位參賽女藝人全數亮相。（葉志明 攝）

單身年半感情枯燥 理想型推「劉青雲」

話題一轉，談到俞可程參加《女神配對計劃2》，俞可程透露對上一段戀情已是年多之前的事，但只持續一段頗短的時間，最近的感情生活也頗為枯燥。問到擇偶目標時，鄧凱文再爆料：「你上一個係咪醫生？」即係要有咁上下？俞可程回答：「唔係一定要專業人士。（最好係？）咁一定係考慮因素，但唔代表其他職業就冇。我嘅理想型係劉青雲。（劉青雲嘅年紀定外表？）我覺得係佢對另一半嘅態度。」

忘年戀非重點 靚仔大叔梁朝偉都OK

即是說俞可程不介紹另一半年紀大？她這樣回答：「我希望都大過我，細過我就三年內。」如果年長廿年但有劉青雲的外表呢？她又回答：「都可以，哈哈。（年紀唔係問題？）唔係問題。（如果30年？）劉青雲就OK囉，哈哈哈。（梁朝偉呢？）都OK，哈哈哈。」亦即是說，年紀可能並不是重點，重點只在外表。她續指，年齡過大的話，之後的日子相處也會有其他問題。「嗰陣時步伐可能會唔一樣。」

俞可程大推揀另一半要劉青雲咁樣，有taste！（葉志明 攝）

拒絕純心靈契合 俞可程爆笑直認：肉體交流好重要

上一季也不乏年紀較大的勇者出現，俞可程又怎看？她回答：「但係我嘅目標唔係純粹照顧一個人，而係有心靈交流。」記者表示，年紀大也有心靈交流。鄧凱文說：「嗰啲最多心靈交流！淨係心靈交流！」記者笑言：「嗰啲冇肉體交流⋯⋯淨係得心靈。」俞可程回答：「哈哈，我都要肉體交流，哈哈哈哈哈！都好重要！每一樣嘢都要。」鄧凱文：「嗱，呢樣嘢唔關我事。」

似乎俞可程唔多接受年紀太大。（葉志明 攝）

全新節目《魔音女團》今日（4月18日）舉行記者會，15位參賽女藝人全數亮相。（葉志明 攝）

《魔音女團》個個都係女神！（葉志明 攝）

鄧凱文、俞可程互相爆料！（葉志明 攝）

鄧凱文、俞可程互相爆料！（葉志明 攝）

鄧凱文唱歌真係進步咗！（葉志明 攝）

鄧凱文唱歌真係進步咗！（葉志明 攝）