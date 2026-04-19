李居明大師宣布粵劇精神於西九及沙田延續　三大戲寶六月登場

承載半世紀粵劇記憶的新光戲院雖已於去年完成其歷史使命，然而「新光精神」並未因此落幕。由李居明大師策劃的 「新光當代戲劇節」 今日（4月19日）中午12時假新光黃埔大堂舉行記者招待會，正式公佈兩階段演出詳情。一眾粵劇紅伶包括龍貫天、蓋鳴暉、藍天佑、鄭雅琪、梁心怡、陳鴻進、江欣燕等親臨支持，場面熱鬧。

李居明大師在會上分享籌備過程時透露，自去年3月3日新光戲院正式完成其歷史使命後，明白大家對新光依依不捨，他一直積極尋求延續粵劇精神的機會，故他親自到西九拜訪，向他們反映希望西九能支持他將新光的戲寶繼續在香港上演。當時他們表示非常支持及肯定大師的努力，可惜2026年全年西九檔期早已爆滿，他們也感到為難。李居明續指，經他們努力協調下，最終成功撥出今年6月份的檔期，讓劇團舉辦「新光當代戲劇節」的願望能夠實現，大師特別借此機會多謝西九。

「新光當代戲劇節」將會分兩階段舉行，繼6月在西九上演三套粵劇之外，第二階段將於馬年尾至羊年初移師沙田大會堂演奏廳上演另外三套粵劇。

第一階段上演之三套經典戲寶分別為《金玉觀世音》、《蝶海情僧》及《粵劇特朗普5.0》。《蝶海情僧》是李居明大師首個粵劇作品，已11度公演，每次均座無虛席。此劇曾改編為京劇及上海越劇，並應邀赴日本、新加坡及澳門交流演出，由蓋鳴暉率領鳴芝聲劇團演出。《金玉觀世音》當年為「逑姐」陳好述的傳世之作，今由新一代演員藍天佑、鄭雅琪傳承薪火。《粵劇特朗普5.0》承接新春4.0的熾熱氣勢，大師透露5.0版本將精益求精，加入全新內容，務求緊貼最新世界時局發展，此劇由龍貫天聯同特朗普最強班底傾力演出。

第二階段劇目包括《粵劇毛澤東》、《大赤壁賦》及《關公月下釋貂蟬》，同樣由本地頂尖粵劇紅伶領銜演出。《大赤壁賦》改編自四大名著《三國演義》的經典劇目，由梁兆明、藍天佑及鄭雅琪首次合作，大顯戲勢。《關公月下釋貂蟬》是李居明大師重塑關公成聖的精彩故事，由李秋元、梁非同全新組合擔綱演出，梁非同將飾演貂蟬一角。《粵劇毛澤東》為大師開創近代史教育粵劇的第一部作品，深受觀眾喜愛，由龍貫天、陳鴻進、陳咏儀等主演。

李居明大師表示，能在其37個戲寶中揀選出這六套作品，必定有其獨特之處，呼籲戲迷不容錯過。李居明大師強調：「新光雖已落幕，但新光粵劇殿堂的火焰不會熄滅。今次戲劇節正是要將新光的文化種子，帶到西九及全港舞台。」