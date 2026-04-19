金像獎2026｜林敏驄教盧慧敏猴子偷桃姜濤　噏錯台：唔係TVB咩？

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮今晚（4月19日）於香港文化中心隆重舉行！電影《觸電》拍檔林敏驄和盧慧敏（Amy Lo）手拖手出現頒發《最佳美術指導獎》。頒獎前的「閒談」環節，林敏驄盡顯「無厘頭」本色，更即場教Amy Lo「猴子偷桃」姜濤！



林敏驄同盧慧敏拖住手出現《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮。（ViuTV截圖）

林敏驄講嘢真係⋯⋯（ViuTV截圖）

林敏驄盡顯「無厘頭」本色

林敏驄：「2026年有好多世界大事發生，包括本人導彈級州際巡迴演唱會，大家密切注意。」Amy Lo：「演唱會？咁你有冇諗住叫埋我？」林敏驄：「我梗叫埋你，你係我分身嚟㗎嘛。唔係邊個幫手⋯⋯半夜⋯⋯尿急⋯⋯」Amy Lo尷尬笑了一笑，續說：「嗱，喺電影《觸電》入面係揀咗我做你分身，如果俾你再揀多次，你會揀邊個做你分身？」林敏驄：「都係揀你。」Amy Lo：「揀我？點解唔揀古老闆呀？」林敏驄：「古老闆梗係好啦，又可以穿越過去，去未來，又高大又靚仔又大把錢。佢唔睺我哋㗎啦。」

盧慧敏接唔住林敏驄啲爛gag。（ViuTV截圖）

林敏驄以為《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮喺TVB播。（ViuTV截圖）

林敏驄以為

林敏驄以為《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮喺TVB播。（ViuTV截圖）

唔知ViuTV播變TVB

Amy Lo：「又好似同你差唔多咋喎。」林敏驄：「咩同我差唔多？都傻。今日好多老友都攞獎，杜德偉都攞獎，下一個都你啦，鮑姐。」Amy Lo：「咁你會唔會考慮做小鬼？」林敏驄：「吓？小鬼？大吉利是咩，不如姜濤？咁唔得喎，呢度TVB嚟。」Amy Lo聞言馬上阻止：「唔係呀。」林敏驄：「吓？！唔係TVB嚟㗎咩？」現場隨時傳出一陣呼聲。林敏驄：「姜濤做咗ViuTV總經理。」Amy Lo馬上打圓場：「好，唔該晒，不如呢，我哋⋯⋯」林敏驄：「唔係唔係，姜濤唔驚㗎，對付佢好易，我教你一招。」之後林敏驄伸出了右手手掌：「有冇氣？！」

林敏驄教盧慧敏猴子偷桃姜濤。（ViuTV截圖）

林敏驄教盧慧敏猴子偷桃姜濤，唔知姜濤有咩感受呢。（ViuTV截圖）

林敏驄教盧慧敏猴子偷桃姜濤，唔知姜濤有咩感受呢。（ViuTV截圖）

教Amy Lo猴子偷桃姜濤

Amy Lo：「我想問，呢招叫？」林敏驄：「呢招叫猴子偷桃！」Amy Lo馬上收回她的右手，說：「唔該晒驄哥。我哋一齊睇吓提名片段。」