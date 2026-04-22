名伶梁兆明跨界挑戰原創音樂劇　融合粵劇元素為觀眾帶來新聽感

國家一級演員梁兆明是粵劇界的票房保證，他多年來在粵劇界的成就有目共睹。從湛江粵劇團的首選文武生，到後來率團到美國、加拿大、新加坡、台灣及澳門巡演。這位成功的粵劇名伶最近卻主動跳出舒適圈，挑戰原創音樂劇。

名伶梁兆明跨界挑戰原創音樂劇。（公關提供）

希望能夠吸引一班平時看粵劇的觀眾，也都看我們這套原創音樂劇的新嘗試。 梁兆明

一場美學冒險

原創古裝音樂劇「花影夢」由杜詠心編劇、李潤祺導演、音樂總監由伍卓賢擔任，創作陣容鼎盛。梁兆明將飾演男主角李文修。「花影夢」的故事發生在虛構宮廷背景，男主角李文修是一位自負的宮廷音樂家，奉皇命尋找「天籟之音」，被鄉村少女盼兒（谷婭溦飾）純樸的歌聲打動，決意將這鄉音未改的少女訓練成宮廷歌姬，然而當中發生不少插曲，主角雙雙陷入困境。

「花影夢」女主角谷婭溦、男主角梁兆明、音樂總監伍卓賢（左起）。（官方提供圖片）

對於梁兆明來說，這次演出「花影夢」不只是嘗試新的劇種這麼簡單，而是一場美學冒險。他希望挑戰對粵劇表演的想像，脫離傳統粵劇的語境，踏入融合新音樂與戲劇敘事的創作空間。

「花影夢」講的是李文修離開宮廷尋回創作初衷的旅程，而梁兆明希望跨界作新的冒險。由於故事講述宮廷與民間的音樂大不同，梁兆明有機會把傳統的粵劇元素帶入音樂劇的空間。

杜詠心與梁兆明在是次音樂劇演出中，要演唱時代曲，對他們而言是一項相當具挑戰性的任務。（陳順禎攝）

「我們平時做開粵劇，其實和唱時代曲有出入。作為一個戲曲演員，可以叫做跨界。」梁兆明表示：「這是一個挑戰，因為我們平常都沒有怎麼接觸過時代曲，唱的機會也很少。我想通過這次演出，以跨界別的模式，多學一點不同的東西。」

被問及時代曲帶來的刺激時，梁兆明說道：「時代曲的節奏很輕快。各方面的唱法、發音和音效是有所不同的。粵劇的要求是比較字正腔圓，還有節奏是比較穩定，但時代曲的節奏差別比較大，所以就是各有不同。」

梁兆明（公關提供）

「花影夢」成為音樂劇與粵劇的橋樑

創作原創音樂劇當然也有風險。喜歡音樂劇的觀眾會否以為「花影夢」是粵劇？

傳統粵劇觀眾又會否接受具現代元素的音樂劇？梁兆明在此扮演了重要的角色，成為音樂劇與粵劇之間的橋樑。製作團隊早前在記者招待會上宣布將會加開四場，梁兆明更帶領眾演員即席首次合唱同名主題曲，得到大班粉絲支持。

梁兆明會否覺得自己已跨越了這個粵劇與音樂劇融合的挑戰？「我又不會說是完全跨越了，但我會想到的是，因近幾年也有很多戲曲演員、跨界和時代曲演員的合作，都有很多值得我們學習，所以我覺得難得有此機會，加上『花影夢』是我們本地原創的音樂劇，我希望將戲曲的元素加入時代歌劇。兩者融合出來會不會有一個新的聽感，甚至是觀感給觀眾呢？」

梁兆明（公關提供）

梁兆明認為他不是要改變粵劇，而是想證明粵語舞台藝術可以有更多層次，更多角度，更能觸碰不同世代的心。他的演出，是一種延伸，也是一個邀請。粵劇仍然在舞台的核心，而他讓更多人願意走向那個核心。

「我希望能夠吸引一班平時看粵劇的觀眾，也都看我們這套原創音樂劇的新嘗試。我們戲曲演員去學習，去唱時代曲，效果又是怎樣呢？希望他們能夠欣賞。也希望吸引一班聽香港時代曲的觀眾，看戲曲演員唱時代曲，亦會有另外一種韻味，另外一種不同的模式。能夠把各個界別都融合在一起。」

梁兆明（公關提供）

原創音樂劇「花影夢」將於2026年6月18至21日晚上，及6月20至21日下午，一連四天於香港文化中心大劇院上演六場。門票現於城市售票網發售。