施明設靈｜鍾志光爆李家鼎胃不適至暴瘦 靈堂內未見兩兄弟交流

李家鼎（鼎爺）前妻施明的喪禮將於今日（4月22日）於大圍寶福紀念館設靈，翌日大殮儀式結束後，靈柩隨即奉移富山火化場火化。鍾志光（鍾Sir）亦有到靈堂送別施明，他離開時接受傳媒訪問，表示：「今日嚟鞠個躬，因為儀式要開始，所以我依家走，唔可以喺儀式中途離場。（鼎爺瘦咗好多？）近排見佢係瘦咗，以我所知鼎爺個胃有少少唔妥，食嘢唔係咁好。」談到李泳漢和李泳豪近日的是非，鍾Sir表示沒有跟李泳漢合作過，但就有跟李泳豪合作：「我同豪仔喺《愛·回家》係同一條線，豪仔成熟啲，其實每個人有每個人嘅做法，外人唔可以指指點點。」

鍾Sir指李泳豪很愛錫他母親施明，憶述一件往事說：「有次豪仔拍緊《愛·回家》收到電話，話佢媽媽身體有事，佢聽完個電話即時含住眼淚，但係佢好盡責，當時仲差一個shot，佢話拍完先，咁導演知道咗都馬上停拍畀佢走先，係兩三年內嘅事，我好有印象。（你識唔識佢太太Agnes？）我識呀，佢太太好好，對我哋好關照，佢係台灣人，中秋節會訂文旦請我哋食，好客氣。」問到知否李泳漢與Agnes不和？鍾Sir說：「我都係從傳媒得知，事實點係唔知嘅，一家唔知一家事，我亦從來唔會同豪仔談論呢啲。（靈堂入面有無見到佢哋兩兄弟有交流？）佢哋兩兄弟都喺度，我入去同佢哋主人家講節哀保重，可能時間好短，唔見到佢哋兩兄弟有交流，佢哋有企埋一齊，不過鼎爺無坐埋去，唔知係咪啲習俗安排。（Agnes唔入得靈堂。）我無特別問豪仔。」