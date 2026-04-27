秘戀稽核中劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員關係圖＋角色簡介

《秘戀稽核中》韓劇，有呂恩浩作為編劇，李秀賢為執導，由申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮領銜主演的一套以職場愛情為題材的喜劇電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《秘戀稽核中》是由申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮領銜主演的一套以職場愛情為題材的喜劇電視劇。（tvN圖片）

《秘戀稽核中》電視劇情大綱

昔日在大企業審計部風光無限的王牌——盧基準（孔明 飾），因捲入一場風波而慘遭降職，被分派到專門整頓風氣的「監察3組」擔任紀律維護負責人。在那裏，他被迫與行事古怪、手段狠辣且身懷秘密的監察室長朱仁雅（申惠善 飾）成為拍檔。兩人的核心任務，是深入監視並揭發公司內部錯綜複雜的地下情與各類違規亂象。

在執行這類需要貼身稽核「職場禁忌戀」的任務時，這對起初互看不順的上司與下屬，卻在一次次驚險調查與默契掩護中，意外滋生出曖昧情愫。於權力爭奪、私人慾望與重重秘密交織的寫字樓環境下，盧基準與朱仁雅將共同上演一齣火花十足、極具成人色彩的「29禁」辦公室愛情故事。

《秘戀稽核中》播出時間

《秘戀稽核中》電視劇幾時播?《秘戀稽核中》於4月25日播放，一共有12集，由tvN、HBO Max播放，每週六、日晚間更新。

《秘戀稽核中》演員人物關係圖

《秘戀稽核中》演員人物關係圖（tvN圖片）

《秘戀稽核中》演員

申惠善 飾 朱仁雅

申惠善 飾 朱仁雅（tvN圖片）

孔明 飾 盧基準

孔明 飾 盧基準（tvN圖片）

金材昱 飾 全在烈

金材昱 飾 全在烈（tvN圖片）

洪華蓮 飾 朴雅靜