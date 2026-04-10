21世紀大君夫人劇情｜最新追劇/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《21世紀大君夫人》韓劇，有劉雅仁作為編劇，朴峻華為執導，由IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍領銜主演的一套以浪漫愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《21世紀大君夫人》韓劇。（MBC圖片）

《21世紀大君夫人》電視劇情大綱

故事設定在架空21世紀君主立憲制的韓國，出身排名第一財閥家族的成熙周（IU 飾）坐擁過人美貌、智慧與不服輸的性格，卻因平民血統在階級森嚴的環境中飽受冷眼。為了補齊身份上的短板，她果斷與除了皇室名分外一無所有的王室次子李莞（邊佑錫 飾）締結契約婚姻，試圖藉此將商業版圖擴張至王宮深處。一位是被權貴輕視的豪門繼承人，一位是處境落魄的王子，他們在彼此身上看見了相似的孤寂，卻選擇了迥異的生存方式。成熙周的介入打破了李莞一貫的隱忍與寧靜，讓他開始展露真實的自我。兩人在利益博弈的冷酷對抗與共生之中，逐漸放下防備，由一場純粹的互利交易，演變成一段深刻的真愛。

《21世紀大君夫人》播出時間

《21世紀大君夫人》電視劇幾時播?《21世紀大君夫人》於4月10日21:40起播放，每週五、週六各更一集。一共有12集，由Disney+播放。

《21世紀大君夫人》演員人物關係圖

《21世紀大君夫人》演員人物關係圖（MBC圖片）

《21世紀大君夫人》演員

IU 飾 成熙周

美妝集團CASTLE Beauty的CEO，排名第一的財閥家族次女。

IU 飾 成熙周（MBC圖片）

邊佑錫 飾 李莞

大韓民國王室的驕傲與危險，封號「理安大君」。

邊佑錫 飾 李莞（MBC圖片）

魯常泫 飾演 閔鄭祐

理安大君的摯友，政治世家出身的總理。

魯常泫 飾 閔鄭祐（MBC圖片）

孔升妍 飾 尹苡廊

天生背負着王妃命運的女子。