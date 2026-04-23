施明出殯｜李泳漢爆李家鼎李泳豪喪禮冇出錢：佢哋兩個一毫子都冇

資深藝人施明早前因病逝世，今日（23/4）出殯，靈柩隨即移送到火化場進行火化儀式。長子李泳漢在辦妥母親後事後，於酒樓設下「解穢酒」。席間，李泳漢神情哀傷但態度堅定，首度面對媒體開腔，正面回應外界對他「爭家產」的指控。

駁斥「分家產」傳聞：從未想過這件事

針對近日網上流傳關於家庭資源分配及「分家產」的負面傳聞，李泳漢表現得相當無奈。他嚴肅澄清，自母親住院到離世這段時間，他一心只想處理好母親的後事：「而家係要處理好佢嘅身後事，唔係話剩係上完山就算，我哋仲有好似骨灰嘅嘢，仲有啲法事嘅嘢，其實呢 49日係一定要俾佢安靜，佢先至好安心，我哋係佛教徒相信佢係聽到同睇到，你要佢安心去個好嘅地方，要佢靜，呢個就係我而家做緊嘅嘢，盡量去靜，盡量去令佢安心，同埋喪禮支出，都係我俾，佢哋兩個一毫子都冇。」李泳漢強調，目前最重要是遵守母親意願，保留她最後的尊嚴。

李泳漢爆李家鼎李泳豪喪禮冇出錢。（葉志明攝）

有邀父弟出席解穢酒 最終未見身影

李泳漢透露，他一直採取被動但尊重的態度，凡事跟足規矩。在今日的解穢酒上，他亦有禮貌地邀請父親李家鼎及弟弟李泳豪出席，希望能藉此機會讓家人聚首，慰藉母親在天之靈。

然而，直到解穢酒結束，李家鼎與李泳豪兩父子最終都未有現身，令原本應是家人互相扶持的時刻，更顯冷清。李泳漢坦言雖然擔心家人關係，但他已盡力做好兒子的本分，先處理好母親的「頭七」及往後 49 日的法事，務求令母親能安心走最後一段路。