譚嘉儀唱功被嫌old school無人肯簽　入行頭4年慳住使：靠屋企

近年不少TVB藝人選擇約滿離巢。現年37歲、2011年《超級巨聲3》季軍入行的譚嘉儀亦於去年3月加盟「脫無者」大軍，離開服務了14年的娘家，轉做獨立歌手。譚嘉儀為自資獨立首支單曲《告別的平衡線》，接受商台《星光背後》專訪。她剖白離巢並非想效法菊梓喬過檔，而是希望離開舒適圈的因由；同時亦披露14年來為追逐歌手夢、拒絕「齋等」，曾向各大唱片公司自薦，但因食盡檸檬而一度崩潰的經過，她說：「其中一間話我把聲唱腔舊、old school，問我係咪適合呢行，我係崩潰咗。」談及早前爆出開個唱出糧羅生門是非，她坦言：「我係好嬲！」不過，兩次開騷父親已病逝，未能看到她的成績，譚嘉儀坦承，乃人生最大遺憾。

譚嘉儀歌唱路都唔容易。(IG:kayeepo)

譚嘉儀稱曾主動向唱片公司扣門，但被嫌唱功old school。(ig@kayeepo)

譚嘉儀接受梁泰來訪問。

曾自薦各大唱片公司被拒 遭批「old school」淚崩

大學畢業、23歲那年《巨聲3》摘下季軍後，譚嘉儀曾以為自己會像亞軍Jay Fung馮允謙般，很快獲唱片公司賞識，怎料一等就數年。她坦承，首數年做TVB主持沒有穩定月薪，需要靠父母經濟支持：「嗰時真係靠屋企，佢哋知呢行要捱support我，另外久唔久有啲job，係靠呢啲錢慳住使，到第4年先叫穩定。」

當年TVB未有官方唱片公司，眼見遲遲未有出歌機會，她曾主動出擊，親自製作demo與CV，向各大唱片公司自薦，卻換來沉重打擊：「當時逐間叫得出名嘅唱片公司都派過。其中有一間嘅管理層（名字不透露）話我唱腔舊、好old school，甚至問我係咪適合呢行。嗰刻我真係崩潰咗，匿埋喊咗好多日。」幸得胞兄一直鼓勵，兩人合作拍攝cover並經營YouTube頻道，最終憑兄妹合力創作的《印記》獲當時高層何哲圖賞識，才正式開啟歌手之路。

譚嘉儀遺憾亡父未見證成績。(ig@kayeepo)

未想過跟菊梓喬般隨何哲圖離開

對於何哲圖2021年離開，以及近年公司高層變動，會否促使她離巢，譚嘉儀說：「唔關人事變動事，主要係響呢個地方太耐，我想跳出舒適圈，自己試。」問及她有沒有想過像菊梓喬般隨何哲圖離開？她說：「我唔係跟人，Herman無搵過我，加上嗰時我仲有節目響身，大家都明。」

好性感。（ig@kayeepo）

被指「走數」拖欠薪酬感困擾

她亦感恩TVB唱片公司接手的新班子讓她圓夢，令她先後於香港舉行了兩次個唱。不過，兩年前於演藝學院的第二次個唱《Be With You演唱會2024》事隔兩年最近才爆出「走數」羅生門。她與主辦商互指對方是話事人及拖欠薪酬。譚嘉儀回應：「件事對我好困擾，對方憑空講一啲完全唔係事實嘅嘢出嚟，我係好嬲，一直以嚟開騷都係公司接，我只係收出場費演出者角色，只能夠將所有證據交晒畀律師處理。」

譚嘉儀六位數演出費都未收到。(ig@kayeepo)

譚嘉儀演唱會團隊被爆拖糧1年。（截圖）

人生最大遺憾：父親未能目睹首場個唱

譚嘉儀感恩入行15年來遇到的人和事，唯一憾事是自己有機會開個唱前，父親已因肝癌離世。她說：「我攞新人獎，爸爸特登入電視城睇我，我係好後悔，無同佢講過：『阿爸多謝你！』嗰年我攞最佳演繹女歌手獎，我已經唔能夠同佢分享。入行以嚟，父母都無畀過壓力我，嗰時佢肝癌，好快三個月就走咗，當時好崩潰好難接受，亦遺憾佢好似未睇到我有一個好大嘅成就，甚至我開第一個演唱會之前佢已經走咗，我係好希望佢響天堂聽到我唱《Can You Hear》呢首歌。」不過，譚嘉儀亦指爸爸樂觀、搞笑。離世前反而安慰她，令她更佩服父親的豁達，「佢好funny咁擔心我未搵到個伴，佢亦話自己可能要早啲走，叫我要好好保重同保護自己，希望我可以快啲搵到個老公照顧我。」

2026年，變身獨立歌手的譚嘉儀揚言，會同時努力做歌，亦會繼續搵老公。

譚嘉儀離巢後，去了夏威夷旅行。（ig@kayeepo）