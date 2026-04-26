阿Mo李啟言轉頭像悼念病逝父親　莊梅岩心痛阿Mo康復路失摯親陪伴

2022年7月MIRROR紅館演唱會大型屏幕墜下事故，受重創舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療。兩年來，其父親李盛林牧師一直堅持透過代禱信交代兒子進度。昨日（25日）傳出噩耗，牧職神學院於下午近3時發布訃告，證實李盛林牧師主懷安息。同房家屬透露，李盛林牧師昨日清晨需戴氧氣罩，下午3點多，師母證實牧師已離世。阿Mo昨晚將社交平台頭像換成童年父子合照，低調悼念父親，心情沉重，未有發言。

李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子阿Mo的康復進度，他在2026年4月25日離世。（李啟言IG圖片）

阿Mo換了頭像。(李啟言IG截圖)

莊梅岩心痛阿Mo康復路上失摯親陪伴

編劇莊梅岩心痛阿Mo在康復路上少了摯愛父親陪伴，一定會感到失落。莊梅岩在社交平台發文，指自己雖與李牧素未謀面，但過去幾年看他記錄阿Mo康復過程，深受感動。她稱李牧不僅是慈父，更是在艱難中以信仰滋養他人的牧者：「即使我不是信徒，也因你們的見證而看見世間的美麗。」她同時向阿Mo及家屬致哀，尤其心疼阿Mo：「如今在康復路上少了親愛的父親同行，一定很失落。希望阿Mo節哀，願李牧的家人節哀。」

編劇莊梅岩發文悼念李盛林牧師。(FACEBOOK截圖)

李盛林牧師突然離世。（YouTube@健康嗎 Health Code）

李牧師同學透露3月見面情況

Blogger「小玉雜記」在Threads發文，憶述周六早上10點到醫院陪丈夫做檢查，帶了象徵「彼此照亮」的小旗跟李牧及師母分享，當時還以為牧師幾個月後就能康復出院。她離開時曾向牧師和師母揮手道別，當時牧師已戴著氧氣罩。下午三點多回到病房，見到師母與一群信徒正在祈禊，病床已空，起初以為李牧轉房，後來才知他已離世。她寫道：「師母表示牧師已經走咗，我聽完好難過。」李牧的同學Gilbert則在網上分享1974年於加拿大West Vancouver YMCA College求學時的合照，寫道：「懷念老同學李盛林牧師。」他透露3月23日曾與李牧見面，當時對方已身體不適，未料是最後一面，「想不到要在天家再見」，令人不勝唏噓。