江若琳前年炒車後堅持整好愛車　慘因油站低級失誤報廢：會掛住你

江若琳前年12月在尖沙咀發生車禍，她駕駛私家車自炒剷上安全島翻側，並一度被困，幸好最後她只是頭部受輕傷，但不諱言有陰影，每晚發惡夢夢見燈柱；而她發生意外的位置，更曾在Google Maps上被改名作「江若琳彎」。由於其私家車當時整架翻側，網民都推測自事故後已「退役」，但江若琳近日卻在社交平台透露，她很珍惜和不捨這部車，即使車禍後個個都說「整唔返㗎喇，傷成咁」，她當時仍堅持千辛萬苦把車修好，不過近日愛車卻因為一個荒謬人為失誤，終於要正式退役，江若琳撰長文跟它道別。

江若琳近日沉痛宣布，曾陪自己經歷生關死劫的座駕，雖然之前已修好，但近日正式退役。（IG@elannek9930）

江若琳人冇事，但其座駕翻側。（資料圖片）

江若琳事後再駕駛到意外發生的地點尖沙咀加連威老道轉出彌敦道彎位，今次她選擇用舒適的家庭車駕駛，但原來她一直沒有放棄陪她同生共死的座駕。

有網民發現該撞車位置被命名為「江若琳彎」。（Threads）

捱過「江若琳灣」大難不死 終慘遇人為失誤入錯油報銷

江若琳先表示這輛車陪自己走過8年人生重要時光，包括結婚、生仔，也帶住兒子Owen四圍去：「多謝你令我地平平安安，一直用你既肉身保護住我🥹即使闖過江若琳灣，你都令我冇穿冇爛😔」早前車禍後，個個都叫她換車，但她從未放棄：「個個都話叫我放棄你，話整唔返架啦傷成咁😭但我真係好唔捨得，千辛萬苦都整返好你，終於等到你強勢回歸，陪我走遍成個2024/2025年廣東區巡迴音樂會！你真係好強🔥」不過她愛不釋手的這部愛車，最近正式要退役，江若琳透露是由於油站人員失誤：「估唔到最後係油站⛽️被人為失誤柴油入錯左電油！正式退役😭😭😭😭😭😭」傷心的她再次感謝這部座駕8年來陪住她一家人，表示：「我哋會掛住你的！goodbye😢一架車𠄘載住滿滿既回憶」

江若琳先表示這輛車陪自己走過8年人生重要時光，包括結婚、生仔，也帶住兒子Owen四圍去：「多謝你令我地平平安安，一直用你既肉身保護住我🥹即使闖過江若琳灣，你都令我冇穿冇爛😔」（IG@elannek9930）

江若琳撰長文跟座駕道別。（IG@elannek9930）

江若琳指早前車禍後，個個都叫她換車，但她都未有放棄：「個個都話叫我放棄你，話整唔返架啦傷成咁😭但我真係好唔捨得，千辛萬苦都整返好你，終於等到你強勢回歸。」（IG@elannek9930）

不過她愛不釋手的這部愛車，最近正式要退役，江若琳自揭是由於油站人員失誤：「估唔到最後係油站，被人為失誤柴油入錯左電油！正式退役😭😭😭😭😭😭」（IG@elannek9930）

傷心的江若琳再次感謝這部座駕8年來陪住她一家人，表示：「我哋會掛住你的！goodbye😢」（IG@elannek9930）

網民極度戥唔抵 直斥油站職員要驗眼並關注賠償

網民都替江若琳感不值，留言：「揸2017款，打開油缸蓋大大隻字寫住『柴油Diesel』，入油果個真係要驗眼」、「千辛萬苦救返架車……..點知會死喺俾嘢佢食嘅地方。🥲」、「你咁愛錫架車，竟然俾人入錯油KO咗😢」、「柴油入錯電油😱 呢單嘢係蓄意謀殺喎」另外有人關心油站或保險會否賠償其損失，但江若琳就未有回應。