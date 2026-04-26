江若琳前年炒車後堅持整好愛車 慘因油站低級失誤報廢：會掛住你
撰文：金秀玲
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江若琳前年12月在尖沙咀發生車禍，她駕駛私家車自炒剷上安全島翻側，並一度被困，幸好最後她只是頭部受輕傷，但不諱言有陰影，每晚發惡夢夢見燈柱；而她發生意外的位置，更曾在Google Maps上被改名作「江若琳彎」。由於其私家車當時整架翻側，網民都推測自事故後已「退役」，但江若琳近日卻在社交平台透露，她很珍惜和不捨這部車，即使車禍後個個都說「整唔返㗎喇，傷成咁」，她當時仍堅持千辛萬苦把車修好，不過近日愛車卻因為一個荒謬人為失誤，終於要正式退役，江若琳撰長文跟它道別。
捱過「江若琳灣」大難不死 終慘遇人為失誤入錯油報銷
江若琳先表示這輛車陪自己走過8年人生重要時光，包括結婚、生仔，也帶住兒子Owen四圍去：「多謝你令我地平平安安，一直用你既肉身保護住我🥹即使闖過江若琳灣，你都令我冇穿冇爛😔」早前車禍後，個個都叫她換車，但她從未放棄：「個個都話叫我放棄你，話整唔返架啦傷成咁😭但我真係好唔捨得，千辛萬苦都整返好你，終於等到你強勢回歸，陪我走遍成個2024/2025年廣東區巡迴音樂會！你真係好強🔥」不過她愛不釋手的這部愛車，最近正式要退役，江若琳透露是由於油站人員失誤：「估唔到最後係油站⛽️被人為失誤柴油入錯左電油！正式退役😭😭😭😭😭😭」傷心的她再次感謝這部座駕8年來陪住她一家人，表示：「我哋會掛住你的！goodbye😢一架車𠄘載住滿滿既回憶」
網民極度戥唔抵 直斥油站職員要驗眼並關注賠償
網民都替江若琳感不值，留言：「揸2017款，打開油缸蓋大大隻字寫住『柴油Diesel』，入油果個真係要驗眼」、「千辛萬苦救返架車……..點知會死喺俾嘢佢食嘅地方。🥲」、「你咁愛錫架車，竟然俾人入錯油KO咗😢」、「柴油入錯電油😱 呢單嘢係蓄意謀殺喎」另外有人關心油站或保險會否賠償其損失，但江若琳就未有回應。