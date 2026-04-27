古天樂與宣萱世紀之吻採用360度旋轉鏡頭　臨時加長kiss：我OK嘅

古天樂今日（27/4）現身中環出席活動，現場除了分享近況，媒體焦點全落在他與多年螢幕情侶宣萱合作的新歌《無時空之戀》MV。兩人在片中一段長達一分鐘、360度迴旋的深情激吻戲，早已讓全港網民「集體暴動」。古天樂接受《香港01》訪問時，終於親口揭秘這場世紀之吻幕後的辛酸與趣事！

古仔爆激吻一分鐘背後是導演要求加碼

提到那場讓全網沸騰的吻戲，古天樂表示：「其實我哋拍咗四日，去到第二日導演同我講話佢想加長Kiss嘅嘢，冇辦法咁我OK嘅，其實而家剪出嚟唔係好長，但係其實當時拍咗好長嗰個鏡頭，但最緊要個畫面好睇。」

當被追問具體長度時是否有一、兩小時？古仔隨即大笑反擊：「一兩小時？你開玩笑？」 他隨後正經表示，實際拍攝大約一分鐘左右，但因為採用360度旋轉鏡頭拍攝，我諗都係1分鐘多啲就完成。」

古天樂激吻宣萱！（IG截圖）

故事講兩人在古代已認識，然後古天樂出征後失聯。（IG截圖）

錄音室鬧笑話 宣萱要「閉關」

除了畫面火辣，兩人這次罕見合唱也是一大驚喜。古仔透露，宣萱雖然早年出過唱片，但這次踏入錄音室卻顯得相當緊張：「佢好耐都冇入過錄音室，所以特別緊張，而佢都好勤力搵老師練歌，出到嚟效果都幾好。」古仔更爆料，指宣萱錄音時有一個「怪癖」，必須用黑布將麥克風周圍完全遮住，把自己包起來，讓監製完全看不到她，她才敢錄音。古天樂續說：「我見到咁樣，我都同監製講唔好拆塊布我都要係咁。」