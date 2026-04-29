古天樂被傳秘婚生子神秘女主角曝光　網民提四大巧合聚會多次同場

影帝古天樂近日被傳出秘婚生子，惹來網民熱烈討論。古天樂早前以「其他一律嘅雜音，我都唔會回應」回應傳媒，但傳聞未有止息，反而愈演愈烈。日前有網民提另一猜測，指出古天樂的疑似另一半，是千禧年代曾活躍於影壇的女演員林淑茵（Gloria Lam）。

古天樂、宣萱、滕麗名和郭羨妮憑《尋秦記》出席今年金像獎。（資料圖片）

古天樂和宣萱同影迷打招呼。（Threads影片截圖）

古天樂同三位女主角。（ViuTV截圖）

網民提出四大巧合 林淑茵和古天樂多次同場

網民偵探上身，從林淑茵的社交平台發文整理出多個「巧合」，認為是二人秘密交往的證據。首先，有網民發現，在一些朋友聚會的合照中，古天樂與林淑茵曾一同出現，雖然在大合照中二人並無親密舉動，但僅僅同場已引發聯想。

古天樂被指與一名圈外女子結婚超過十年。(Threads圖片)

此外，網民認為二人的生活及旅遊足跡被指有驚人重疊，包括古天樂居於貝沙灣，而林淑茵的帖文也經常在貝沙灣打卡。而古天樂在曼谷設有公司，林淑茵亦頻繁飛往泰國，並在帖文中稱當地豪宅為「sweet home BKK」。有網民更整理出二人在2019年至2025年間，曾於相同時間點現身成都、倫敦、康城甚至越南，質疑道：「除非她是狂粉，不然這樣重複率太高了吧？」

古天樂韓國睇騷身邊有一名神秘女子。（微博圖片）

另外，林淑茵曾分享一張將相中人樣貌全部遮蓋的聚會照，並寫道「最愛的都在身邊」。有眼尖的網民發現，當中一名身穿黑色Polo上衣的男士，其衣着與古天樂曾穿過的一件Polo衫驚人相似。而在古天樂監製及主演的電影《明日戰記》上映時，林淑茵曾在網上留言「特別的 proud of U」，被解讀為對古天樂的支持與驕傲。

網民翻出古天樂聚會照。（網上圖片）

除此之外，去年三月古天樂被拍到在韓國欣賞G-Dragon（GD）演唱會，當時身邊有一名女子相伴，一度被誤認為是GD的姐姐。巧合的是，林淑茵亦曾分享了在韓國看同一場演唱會的照片，網民懷疑當時陪伴古天樂的神秘女子正是林淑茵。

林淑茵與蔡一智太太為閨密 袁詠儀帖文按讚

林淑茵曾在1999至2000年間參演過《街女》、《黑血》、《逆我者死》、《山村老屍》及《人肉玩具》等香港電影。她在恐怖片《山村老屍》飾演被鬼上身的少女，當年樣貌清純的她，被網民指其外貌與洪卓立前女友劉沛蘅（Hillary）有幾分相似。

林淑茵被傳為古天樂另一半。（網上圖片）

林淑茵淡出幕前多年，但與圈中人關係密切。她與草蜢成員蔡一智的太太周雪芳是閨密，網上有多張二人合照。此外，袁詠儀（靚靚）也曾對她的帖文按讚，可見其社交圈子不乏明星。

林淑茵與圈中人關係密切。（網上圖片）

古天樂傳秘婚生子源於「古宣CP」粉絲

古天樂這次傳聞，源於古天樂與宣萱這對經典螢幕情侶的「CP粉」。有網民在Threads上指古天樂有穩定交往十多年的圈外女友，並公開了林淑茵的社交帳號。部分激動的「古宣CP」粉絲湧入其頁面留言攻擊，最終導致林淑茵將帳號轉為私人，並將頭像換成一張「精神健康熱線」的網頁截圖，似在表達無聲抗議。

古天樂隱婚生子傳聞在網上鬧得沸沸揚揚。（Threads圖片）

網民提出猜測。（Threads圖片）