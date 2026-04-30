伍富橋夥拍吳業坤挑戰毅行者　不忍太太擔任支援團隊：比我更辛苦

吳業坤（坤哥）早前剛宣佈約滿TVB Music Group（TMG），將嘗試以獨立歌手身分發展，會自己做音樂和繼續拍劇，同時亦想繼續打空手道。「之前太忙沒特別練習，今年慶幸可以晉升到初級代表隊，希望可以繼續訓練，嘗試在香港以外的比賽打出名次」。



吳業坤日前宣佈離巢TVB後選擇當獨立歌手。（公關提供）

坤哥同樣是今年「樂施毅行者 2026」的樂施大使人員。（公關提供）

吳業坤夥拍伍富橋挑戰毅行

坤哥同樣是今年的樂施大使，去年本來伍富橋是坤哥的隊友，坤哥稱今年還會跟他繼續組隊，「雖然他打匹克球、我打空手道，但大家都會繼續支持毅行者這個活動，而其他隊友仍在聯絡中。」坤哥認為參加者最重要有心完成，「我都是由零開始的毅行者，覺得心智是大過所有不同的能力，最緊要有心。」

坤哥稱今年還會跟伍富橋繼續組隊。（公關提供）

去年伍富橋的太太Shirley全力支援，「但今年她應該『搞唔掂』，因為她要支援他們的小生命。」坤哥表示今年專心跑步，暫時未分心想到支援安排。坤哥留意到今年好像有其他路線，例如20公里，「未知會否考慮跑相對輕鬆的路線，還是繼續100公里。如果是100公里，大家都希望在28小時內完成。」

坤哥表示今年將專心跑步。（公關提供）

伍富橋三戰毅行者 不忍太太擔任支援團隊

坤哥的隊友伍富橋（Alvin）今年將會第三度挑戰「樂施毅行者」100公里賽事。由於太太梁兆楹（Shirley）預產期臨近，Alvin坦言曾考慮今年是否「Skip一年」以照顧家庭，但在太太的極力鼓勵與支持下，決定繼續維持這項一年一度的個人傳統。提到太太過往都會親自擔任 Support Team（支援團隊），Alvin表示：「太太每次參與支援其實都比我更辛苦、甚至『不眠不休』，雖然11月時小朋友已出生，但我不建議她今年擔任這份粗重工作。」

伍富橋今年將會第三度挑戰「樂施毅行者」100公里賽事。（公關提供）

伍富橋盼邀「劍雄」黃浩然組隊挑戰

談及今年目標，伍富橋表示依然維持在28至30小時內完成，他笑言去年未參賽，今年會繼續努力，但亦會視乎家庭狀況調整訓練量。至於隊友陣容，Alvin透露尚未正式成軍，更在活動現場公開「呼籲」舊隊友歸隊。若有機會選擇藝人合作，他首選體能極佳的黃浩然：「我與太太都是黃浩然的影迷，很喜歡他在《新紮師妹》中「劍雄」一角，希望能有機會與這位前輩合作組隊。」