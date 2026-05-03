馬貫東親力親為暫託遺棄動物　網民讚戲好心腸更好封「圈中清流」

近年事業大爆發的馬貫東（Mark），由「御用細佬」成功轉型為一線小生，獲TVB全面力捧的他，不僅接連在兩部重頭劇《臥底嬌娃》及《死有對証》擔正，正式躋身「男一」行列。他近年考獲專業寵物美容師資格，發展寵物美容生意，務更已擴展至珠海。近日更積極投入動物救援行動，親身暫託被遺棄動物，形象正面被網民盛讚為「圈中清流」。

馬貫東於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「飛躍進步男藝員」。

身體力行救毛孩 做暫託尋新主人

除了賺錢，馬貫東更展現愛心一面。近日他頻頻在社交平台發力，參與暫託被遺棄動物的行動。他不僅親力親為照顧這些失去溫暖的竉物，更利用自己的影響力，在 Instagram 上載短片呼籲大眾關注：「希望透過暫託，令呢啲被遺棄嘅小生命感受到愛，並幫佢哋搵到一個可以託付終身嘅新主人。」從他分享的影片可見，馬貫東對待毛孩手法專業且充滿耐心，不少網民大讚他「暖男」爆棚，認為他除了演戲好，對待生命更是有一份使命感。

馬貫東為角色刻意減磅。（公關提供）

幫助被遺棄動物找主人！（截圖）

幫助被遺棄動物找主人！（截圖）

幫助被遺棄動物找主人！（截圖）

形象入屋 獲封「清流」藝人

在花邊新聞不斷的娛樂圈中，馬貫東一直保持低調、務實的作風。今次他將對動物的熱愛轉化為實際行動，救助弱勢生命，不僅提升了大眾對動物權益的關注，更令其形象更加「入屋」。不少粉絲留言表示：「 Mark 不止戲好，心腸更好」、「這才是值得追的優質偶像」。

馬貫東已穩坐一線小生之位。（IG/@maboboma）

暖男一名！（IG/@maboboma）

暖男一名！（IG/@maboboma）