黃浩然專訪｜入行29年只得飛躍獎　慚愧未去過金像獎：希望有提名

黃浩然入行29年，經歷銀河映像時期的磨練，也在電視台高產歲月中成為觀眾熟悉的收視福將。上回談到，他曾在電視台十多年日睡不足四小時，長年透支身體，直至一場罕見免疫系統疾病，令他被逼停下來，重新反思家庭與工作的排序。

來到人生下半場，他把目光重新投向電影、舞台與自己。以往拍過不少電影，他對電影圈仍有憧憬，卻坦言連金像獎座上客也未做過，甚至為此感到慚愧，盼待有朝一日能以提名者身份踏上紅地氈。50歲的他，比以前更願意試，學唱歌、演音樂劇、挑戰獨腳戲，不再事事計算成敗；而年歲帶來的突破與課題，不獨在舞台上，也在待人處世上，他坦承：「我覺得以前係令到好多人唔開心……同我共事係好辛苦。」

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黃浩然專訪｜拍劇十年日睡4小時終大病 辭演火速被代替認清輕重

黃浩然接受《01娛樂》「由零說起」專訪。（王海圖、蕭堃桁攝）

未曾參與金像獎感慚愧 盼能有電影提名

在TVB期間，黃浩然幾乎是收視保證，機會接踵而來，但他自從2010年拿過「飛躍進步男藝員」後，似乎與獎項不太有緣。對此，他顯得意外地坦誠，甚至帶點自責：「我金像獎都未去過添！我連座上客都未做過，好奇怪。呢樣嘢我未講過，我同自己講，我會唔會有一日可以去金像獎睇呢？我未去過，我老婆都去過幫新演員做形象顧問，我依家講都覺得好慚愧。」

黃浩然自TVB的「飛躍進步男藝員」後就與獎項無緣，他自言拍過這麼多套戲，但未去過金像獎感慚愧。（王海圖、蕭堃桁攝）

黃浩然早前出席《2026香港電影導演會年度頒奬典禮》。（Instagram：wonghoyinraymond）

拍過無數電影，卻未曾以提名者身份踏上金像獎紅地氈及舞台，成為了他心中一份隱隱的牽掛：「我都希望係有提名嘅時候去，電影提名未必一定係金像獎，但香港最代表性就梗係金像獎，都希望喺電影上面有啲提名。」過往訪問藝人類似問題，很多人都會表示對獎項隨緣、遇上好角色比獎項更重要等等，但黃浩然卻非常坦白，更說：「咁我真係未夠好吖嘛，人哋覺得你冇咪冇囉，係咪呀？就算你好，都好多因素會影響到你㗎嘛。但係你問我嘅，我好想有呢一件事去發生，就係話有朝一日可以有啲電影獎項嘅提名。」

黃浩然坦言很希望能有金像獎提名，坦言：「咁我真係未夠好吖嘛，人哋覺得你冇咪冇囉，係咪呀？就算你好，都好多因素會影響到你㗎嘛。但係你問我嘅，我好想有呢一件事去發生，就係話有朝一日可以有啲電影獎項嘅提名。」（王海圖、蕭堃桁攝）

迷惘中獲古天樂經理人Ronnie拯救 放心交託自己予對方

上集提到，他離開電視台其中一個原因是發現自己對出現在大銀幕上仍有憧憬，相信也因為這樣，他選擇加入古天樂旗下的天高娛樂。這份機緣，源於一份累積了二十多年的信任，二人結緣於1999年的電影《甜言蜜語》，之後亦有合作，但今次合作的關鍵是古天樂經理人Ronnie。「我同Ronnie傾偈，我就話其實我可唔可以走出嚟啊？我都想真係試吓喎，好耐冇返返電影，我想跳出舒適圈，會唔會有啲可能性？佢好好呀真係，即刻幫我line up咗成件事，除咗老闆， Ronnie而家都係我經理人，我哋公司好好就係大家個自由度好大，佢亦都好清楚我想要啲乜，或者我唔鍾意嘅嘢，佢哋亦都唔會叫我去做囉。」黃浩然直指，Ronnie是在他最迷惘時把他拯救的人，他亦放心把自己交託予對方，給予無限量信任。

古天樂經理人Ronnie（左），在黃浩然最迷惘時拯救了他，也促成了他跟古生旗下天高娛樂的合作。（Instagram：wonghoyinraymond）

至於老闆古天樂，浩然眼中的他，從當年的輕鬆演員變成了背負業界使命的領袖。「以前佢拍完戲就返屋企瞓覺，依家去拍完戲仲有好多嘢搞，身份多咗好多，成個娛樂界，樣樣嘢都關佢事㗎嘛而家。」他覺得古生的性格沒怎麼變，一樣說話簡潔，但不同的是他背著一份使命感，身體力行為業界謀生，默默付出：「佢好多嘢都係做咗唔出聲嘅人，同埋佢係完全唔會認叻嘅人，佢係做咗咪做咗囉，唔使特登講。」

浩然成為古天樂旗下藝人，感受到對方背負的使命感，又讚對方為業界默默付出：「佢好多嘢都係做咗唔出聲嘅人，同埋佢係完全唔會認叻嘅人，佢係做咗咪做咗囉，唔使特登講。」（王海圖、蕭堃桁攝）

古生雖然忙到睡覺都沒時間，但他仍會撥冗約旗下藝人見面，了解一下發展方向，「其實我哋都會定期有artist同佢單拖食飯嘅，但係嗰個飯局就係，佢一晚要幾個飯局，老闆好忙，有時公司春茗佢都會走埋嚟，當然啦，我簽得佢，我梗係：『大佬，有啲角色拍吓啦，可以有多啲嘢玩吓啦。』」他理解現時電影業界確實正經歷寒冬，僧多粥少，想開戲都難，唯有互相撐住。他十分感激古生即使再忙，去年也抽空看足他全場舞台劇演出「第一佢好忙，第二就係喺呢啲環境通常佢都會入嚟打完招呼，可能坐一陣，開咗場，或者甚至乎唔坐，打個招呼就走，但係嗰陣時佢入嚟打完招呼，出咗去睇。佢又同我分享話『你做得OK呀，我好鍾意呢個戲！』好感動，大家都盡在不言中。」

去年古天樂來看他的舞台劇演出，更分享觀後感，使浩然非常感動：「大家盡在不言中。」（Instagram：wonghoyinraymond）

打坐學唱歌演戲 忽然參演音樂劇

去年黃浩然首次拍ViuTV劇《翻盤下半場》，觀眾反應正面，讚他演技躍進；他更參演了音樂劇《三．八》與《我們的青春日誌》，不但要演戲，還要開口唱歌。初入行時想做歌手的他，終在入行28年後演出音樂劇，他透露自己在《三．八》前半年開始學唱歌，當時並未接音樂劇工作，純粹因一位音樂人而重拾唱歌：「有一個出名嘅音樂人，佢就問我『你唱唔唱歌呀？』我話『吓？我以前唱歌㗎！』『你依排冇嘢做，學吓唱歌啦。』到依一刻我就唔會透露呢個音樂人係邊個啦，到如果真係有機會我同佢合作出咗首歌，咁大家就會知道係邊個。」

黃浩然去年參與ViuTV劇集《翻盤下半場》，與周家怡、歐鎮灝演一家人，劇集引起迴響，不少人讚浩然演技有進步。（Instagram：wonghoyinraymond）

初入行時想做歌手的他，終在入行28年後演出音樂劇《三．八》，觀眾讚他唱歌好聽。（Instagram：wonghoyinraymond）

黃浩然指自己暫未準備好出歌，不論題材、想表達的信息，但說不定有日真的會有合適時機，由這位音樂人幫他做一首歌。（王海圖、蕭堃桁攝）

除了學唱歌，他又趁工作量不多的空檔跟素人一起上戲劇課、跟常霖法師禪修：「全部人見到我都好意外，『下？你仲嚟上堂？』咁我話『係呀，唔得就要嚟上堂㗎啦！』希望搵到啲新嘅嘢，explore到啲新嘅嘢。」他當時並沒什麼目的，純粹想學，就一鼓作氣向前走，結果就出現了《三．八》這個機會：「我每樣嘢都準備咗之後原來就有呢啲嘢發生，更加令我覺得，其實都唔使諗咁多，你想做咪做咗先囉，你唔做、唔行，就永遠都唔會有生機，或者有啲機會、可能性發生，只要你行，你肯行你肯郁，就有好多可能性。」

黃浩然跟常霖法師學早晚打坐：「真係會覺察到自己嘅情緒，亦都會幫助到自己開心好多。」他續說：「因為打坐，我開咗我嘅五感，所有嘢側邊發生緊嘅嘢我會敏感咗好多，亦都對自己情緒敏感咗好多，都會好嬲㗎有時，但係你會覺察到，係喎，我釋放咗佢就由佢走啦，唔好理佢喇，做第二啲嘢。」（Instagram：wonghoyinraymond）

首演獨腳戲望身教兒子 以前必怕輸不敢挑戰

之前的音樂劇，確實有觀眾評價讚浩然唱歌好聽，他謙稱：「唔係叫好嘅， OK啦，未算係好，同好爭好遠。」接下來他將在5月份挑戰更高難度，在只有60人的空間演沉浸式獨腳戲《Ko’s Coffee 的最後1小時》，一個人撐起30頁對白，他形容是「自己玩自己」，亦是踏出了非常大的一步：「以前我一定唔會接㗎！驚囉，驚做得唔好囉，會好計個結果，我做完有咩得益呢？冇㗎喎，可能做幾場，但係你要排好耐、要花好多時間，仲有個風險係你可能好衰喎做得，會做唔掂喎，因為所有嘢都唔係我專長。」

浩然早前演出長壽音樂劇《我們的青春日誌》，飾演高立仁。（Instagram：wonghoyinraymond）

目前浩然正忙於參於高立仁的外傳《Ko’s Coffee 的最後1小時》沉浸式音樂劇，觀眾除了聽歌、睇戲，還可以邊食邊睇！（王海圖、蕭堃桁攝）

浩然共演出5場，五月份還有三場，包括6日、13日、20日，這亦是浩然入行以來首部獨腳戲。（Instagram：wonghoyinraymond）

但現在他不再框死自己，反而對任何事都覺得一試無妨，更表示成功挑戰不熟悉的範疇，那份滿足感更大。此外，他亦視這種突破為身教，鼓勵兩個兒子勇於嘗試：「我啲小朋友睇到我對一件事件，對我嘅工作嗰個認真、嗰個專注，其實都係一個畀佢哋嘅教育嚟嘅，嘩，一件咁難嘅事，我畀佢睇嗰啲台詞，咁多，要唱咁多首歌、講咁多對白，阿爸都去做喎！我都想畀佢哋睇吓，有啲嘢你係要practise，我喺屋企不斷咁重複重複去講台詞去唱歌，要畀佢知道，原來真係要去做好一件事，其實你要落好多苦功。」如果你口裡叫他們「溫書啦」、「做好佢啦」、「做練習啦」，小朋友不會聽得入耳，甚至會抗拒，因此他希望以身作則，感染兒子都跳出舒適圈。

浩然不諱言，換轉是以前的自己，未必敢接舞台劇工作，因為會盤算有何得益、風險，但現時卻對任何事都覺得一試無妨。（王海圖、蕭堃桁攝）

浩然勇於跳出舒適圈，也是他對兩個兒子的身教，希望兒子能學到自己的認真、專注：「要畀佢知道，原來真係要去做好一件事，其實你要落好多苦功。」（Instagram：wonghoyinraymond）

舞台劇演出受眾貴精不貴多 50歲新成就解鎖

在電視、電影的黃金盛世拍攝，演一次已隨時能傳播到過百萬觀眾，但現在演一場音樂劇，距離固然近，但接觸到的每場只有60人，問浩然會否有落差感，他說：「咁咪更加珍貴囉，即係你要買飛入嚟睇囉！好似我呢個《Ko’s coffee》，我做，真係幾場㗎咋，我老婆都問『嘩，你排咁多嘢，嘥咁多時間咁多心機做幾場？』就係咁㗎喇，你唔睇就冇得睇㗎喇，60人一場，得幾百人睇到㗎咋，佢又唔會錄嚟播嘅，你睇到就睇到啦。」浩然憶述去年首次做舞台劇，劇院容納到千幾人，做了13場，即使閒日都場場爆滿，使他首度感受到舞台劇威力，「冇㗎喇，你睇唔到就冇得睇㗎喇，就係咁所以只要係好嘅戲，大家就去睇囉。」在50歲時迎接了唱歌和音樂劇的挑戰，浩然並冇特別訂立下個目標，反笑說：「做好而家嘅嘢，啲嘢就會出現囉！冇特別諗咩解鎖，喂，大佬，我一個人講30頁紙都叫解鎖喇啩？呢樣嘢都仲唔叫解鎖？咁咩叫解鎖？」

在電視、電影的黃金盛世拍攝，演一次已隨時能傳播到過百萬觀眾，但現在演一場音樂劇，距離固然近，但接觸到的每場只有60人，問浩然會否有落差感，他說：「咁咪更加珍貴囉，即係你要買飛入嚟睇囉！你唔睇就冇得睇㗎喇，60人一場，得幾百人睇到㗎咋。」（Instagram：wonghoyinraymond）

談到踏入知命之年的改變，他認為跟「四字頭」相距甚遠，變得比之前心急。雖然浩然外表、體能絕對不似50歲，甚至他自言Fit過以前，但心態上就覺得現在很趕時間：「超過咗一半㗎喇喎，要每一樣嘢玩多啲喎，多啲唔同喎。所以你話我會唔會定一個目標，我唔會定一個咩嘅目標或者想咩解鎖，但係只不過有啲新嘢嚟玩，我就會同你玩囉，都唔會拒絕囉，無論幾大挑戰性或者幾難，我都覺得要試喎！」

踏入50歲，黃浩然變得「趕時間」，但也比以前放得開。（王海圖、蕭堃桁攝）

意外爆粗獲讚貼地 真情流露視觀眾如朋友

除了演藝路上的成長，觀眾亦看到黃浩然的更多面向。早前他亮相好友Brian@24味（李凱賢）的YouTube 節目，見到對方寫揮春時，衝口而出講了一句：「X你個X樣變咗書法家喎而家！」這份「真性情」意外地獲網民瘋傳大讚貼地，YouTube上的留言包括：「第一次見浩然哥講咁多粗口 好正」、「多謝JBS搞呢個台 帶動多啲人real啲 好鍾意睇到啲藝人可以擺低形象 暢所欲言」等，他不諱言：「其實我講好多粗口嘅。我冇刻意諗，始終我自己係一個公眾人物，太多都唔係幾好嘅，只不過佢嘅風格……」

早前黃浩然亮相好友Brian@24味（李凱賢）的YouTube 節目，見到對方寫揮春時，衝口而出講了一句：「X你個X樣變咗書法家喎而家！」這份「真性情」意外地獲網民瘋傳大讚貼地。（YouTube：Let’s Go Eat with Brian）

不少人對於Brian和浩然是好友感到意外，但二人其實已相識20多年，自己在媒體面前未必能完全展露真性情，怕影響到人；但在好友面前當然比較放鬆，一句半句粗口他相信無傷大雅，但就不會刻意為講而講，他強調：「想講咪講囉，我又唔係please你，我又唔驚你鬧我，咁我講咗咪講咗，我覺得真情流露嗰樣嘢緊要過，要為咗目的去講，我就唔會囉。」他指出這個年代已沒有明星，社交媒體發達，觀眾追求的是真摯，希望藝人像朋友一樣：「你對朋友係點呀？咪最真摯嗰面俾你睇囉，我唔會掩飾嘅，我係咁咪咁囉，我唔會話『哎呀，黃浩然唔講粗口㗎。』唔係，我講粗口㗎，不過依家講少咗嘅，我喺我啲仔面前直程唔會講㖭啦，最嚴重都係X街嗰啲囉。」

Brian和浩然其實已相識20多年；對於在對方的節目上爆粗，浩然表示：「你對朋友係點呀？咪最真摯嗰面俾你睇囉，我唔會掩飾嘅，我係咁咪咁囉，我唔會話『哎呀，黃浩然唔講粗口㗎。』唔係，我講粗口㗎，不過依家講少咗嘅，我喺我啲仔面前直程唔會講㖭啦，最嚴重都係X街嗰啲囉。」（Instagram：wonghoyinraymond）

問到以前是否比較有偶像包袱，或因為一些原因較保護自己，浩然說自己30歲就結婚，顯然沒什麼包袱，要說分別的話，自己以前確實沒那麼放得開：「我會計算囉，我會計算我要塑造呢個形象又可以點呢？但係依家，我咁咪咁囉，我接受得佢訪問，我冇諗咩㗎，咁我見到佢，條友仔喺度寫中文，我咪講咗嗰句粗口囉，冇諗過啦總言之，咁咪OK囉，大家又覺得你幾真摯喎。」

黃浩然認為從前不是有偶像包袱，而是會計算，又指自己30歲結婚已是十分冇包袱的一件事。（王海圖、蕭堃桁攝）

由心說起——從前脾氣差追住幕後鬧 傷害人感悔疚

訪問末段，問浩然若能回到過去改變一件事，他會改變什麼呢？他選的不是一件事，而是個性，答案也維持上段的真摯和坦蕩蕩：「我覺得以前係令到好多人唔開心，都牽涉到工作，我個人係去得太盡嘅好多嘢，會傷害到人，我會想改變就係我傷害到人而自己覺得冇問題嗰個性格囉，呢樣嘢好多人同我共事係好辛苦，我係可以追住嗰個人嚟鬧，爆晒粗，90幾隻字嘅粗口，我覺得呢樣嘢係好衰嘅，真係好唔啱呀！」

黃浩然坦蕩蕩表示：「我覺得以前係令到好多人唔開心，都牽涉到工作，我個人係去得太盡嘅好多嘢，會傷害到人，我會想改變就係我傷害到人而自己覺得冇問題嗰個性格囉，呢樣嘢好多人同我共事係好辛苦。」（王海圖、蕭堃桁攝）

他相信因為這種個性，令他損失不少機會，直言：「如果我唔係咁樣我應該已經蜚聲國際。」雖然曾勵珍（珍姐）和很多伯樂都一直給他機會，不過浩然相信：「我覺得好多人同我合作過一次之後就會卻步，就會覺得呢條友好麻煩、搞唔掂。算啦！咁多人揀，做咩揀佢啫？」就連準備跟陳恩碩（Tom）合作《三．八》音樂劇時，鄭丹瑞（旦哥）都特地溫馨提醒Tom：「喂，唔得㗎喎依條友！」浩然透露，旦哥曾跟自己說：「雖然我唔識你，但係我都聽過你唔少麻煩嘢嘅。」故一直對他有保留；雖然合作過後就知道今時今日的浩然已非昔日般難相處，但亦使他深深明白到自己臭名遠播：「原來就算冇合作嘅人，都知你啲嘢。」

陳恩碩（Tom）邀黃浩然合作《三．八》音樂劇時，鄭丹瑞（旦哥）特地溫馨提醒Tom：「喂，唔得㗎喎依條友！」浩然透露旦哥曾跟自己說：「雖然我唔識你，但係我都聽過你唔少麻煩嘢嘅。」故一直對他有保留，當然相處後便知他已改變了。（Instagram：wonghoyinraymond）

現在的浩然已經改過，除了因為太太時常提醒外，亦與他接觸的佛教有關：「人就係咁，有一刻，叮！咁咪叮囉，呢幾年我都接觸咗佛教多咗，做好多關於佛教嘅嘢，我相信任何宗教，佛教有天主教好基督教有好，但係話你點樣去做一個好人，點樣做一個好人，係從呢個方向去諗，咁就跟住呢條路去行囉。」他對昔日的行為深感內疚和懊悔，問到有什麼想跟那些曾被言語傷害的人說，他表示：「梗係對唔住啦，我都講過好多次，話同以前令到佢哋難受嘅人啦，『對唔住囉，我都知衰㗎喇，我依家唔會㗎喇，你可以搵吓我嘅！』但係又好好喎講真，有啲我以前曾經對佢態度唔好嘅人，依家見到面，大家都仲有傾偈喎，唔係當我仇人嘅，呢樣嘢係我好感恩嘅，大家都唔會話見到我掉頭走。」

回顧這一段歷史，浩然認為未必負面：「自己嘅行為，咁當然，為自己負責任，你係咁樣，嗰個係你嘅經歷囉，亦都係你成長嘅一啲點滴，又唔係話一定Negative嘅，咁我亦都更珍惜而家嘅嘢囉。」雖然時光不能倒流，從前做過的事不能逆轉，但萬幸的是，每一秒鐘都可以重新開始、揮別過去，成為你想成為的人。