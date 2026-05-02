Angelababy師妹獲男友浪漫求婚　潘藝桐26歲已任CEO財力驚人

曾與Angelababy（楊穎）同門、憑劇集《守誠者》中飾演的叛逆少女關穎和《家族榮耀》飾演「馬來娣」一角而為人熟悉的潘藝桐（Pearl），近日於社交平台宣布喜訊！這位因一雙大眼被譽為「貓眼美少女」的藝人，雖然近年在演藝圈曝光率不算高，但副業經營得有聲有色，如今更正式升格成為準人妻。

潘藝桐財力十足！（IG/@pearlpoon）

潘藝桐（右）在劇中飾演郭政鴻和熊黛林小女兒。（網上圖片）

男友浪漫求婚 Pearl感言：你是我的珍珠

潘藝桐月初於小紅書以「他說，你是我的珍珠」為題發帖，分享男友求婚的甜蜜時刻。照片中可見求婚現場佈置充滿心思，Pearl手戴閃爍鑽戒，笑容燦爛。她感性表示自己終於遇上真命天子，並透露已開始密鑼緊鼓籌備婚禮。

好唯美！（小紅書照片）

好唯美！（小紅書照片）

好唯美！（小紅書照片）

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名校畢業商業頭腦極強 26歲已任CEO

潘藝桐不單有顏值，更是一名學霸才女。她中學就讀名校德望學校，13歲隻身遠赴英國求學，最終畢業於倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）商業管理系。生意頭腦極好的她26歲已任職一間婚禮及活動策劃公司CEO及曾在深圳做過英語老師。她早年亦曾投資過百萬做美容院生意，獲好友朱千雪和陳凱琳撐場：「好開心有佢哋支持，仲幫我宣傳。」

身材火辣。（IG@pearlpoon）