徐子淇罕露面現身UCL 200周年校慶成焦點　絕佳狀態不輸年輕學妹

現年43歲的「千億新抱」徐子淇（Cathy）在2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠舉行世紀婚禮結婚，婚後兩人育有兩女兩子，一家六口生活幸福美滿。徐子淇嫁入豪門成為少奶奶之後，行事作風變得相當低調，專心照顧家庭，間中陪老公李家誠出席公開活動，也有幫李家誠打理家族生意。徐子淇多年來過住養尊處優的生活，生了4名子女的她依然保養得好好，氣色極佳，身材美貌絲毫沒有走樣，天生麗質令人羨慕。

徐子淇上載與李兆基、李家誠合照。（IG圖片）

徐子淇同老公李家誠出雙入對追星。（IG圖片）

徐子淇同老公李家誠出雙入對追星。（IG圖片）

絕佳狀態不輸年輕學妹

徐子淇甚至公開露面，日前有網民於社交網分享了徐子淇的最新近照，貼出與徐子淇的合照，以「HKUCL校慶遇到徐子淇」為標題，發文寫道：「她本人超美的 在人群中特別突出 也超級nice（疊個甲 合照我已大p特p過)」，並透露今次是UCL (倫敦大學學院) 的200周年校慶，在香港舉行的校慶活動。畢業於倫敦大學學院的徐子淇亦是該校的校友之一，這日也抽空出席了校慶活動，而徐子淇私出現當然成為了全場的焦點。相中可見徐子淇化上精緻妝容，依舊是一頭金啡色長髮，靚得來充滿時尚氣息，同時散發出優雅高貴的氣質，狀態絕不輸她身旁的年輕學妹。有網民留言大讚徐子淇說：「子淇真的很漂亮，我一直很喜歡她」，博主即回應表示：「超级漂亮」。