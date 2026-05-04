咖喱黃雅慧醫生指被醫美中心解僱偏離事實　回應：並非僱傭關係

曾參加ViuTV真人騷《全民造星IV》、被網民封為「最美醫生」的「咖喱」黃雅慧，早前由公立醫院轉戰醫美行業。惟昨日（30日）其任職的醫美中心突然發聲明，宣布即時終止與她的合作關係，指控她涉嫌未經授權將文件帶離診所，事件已報警及通報醫務委員會處理。對此，黃雅慧日前（1日）表示一切已交由律師處理。

咖喱黃雅慧醫生遭醫美中心解僱兼報警 涉病人私隱：公道自在人心

咖喱黃雅慧有「最美醫生」稱號。（ig@curry_wnw）

咖喱黃雅慧轉做醫美醫生。（ig@curry_wnw）

醫美公司發聲明。（ig@perfecttenmedicalcentrehk）

黃雅慧指言論偏離事實

黃雅慧昨晚在Threads發文，表示近日的言論偏離事實，並解釋與該醫美公司是以合作形式經營業務，並非僱傭關係。而業務的經營地點是黃雅慧公司，亦是其主理的地方，並無涉及外洩：「對於近日嘅言論太偏離事實，演變到好似係”偷竊””解僱”。收到無數朋友同屋企人既關心，知道大家真係都好擔心我。為免事件演變得更嚴重，我係呢度統一向大家做一個簡短既回覆：我公司同該公司係以合作形式經營業務，並非僱傭關係。再者，業務的經營地點係本人公司亦係我主理既地方，並無涉及外洩。由於事件即將會進入司法程序，法律團隊唔建議我現階段公開交代更多嘅事實，所以我只會交代咁多。多謝朋友們同屋企人喺呢段時間對我嘅相信同支持，我會繼續學習同成長，唔會辜負你哋對我嘅期望。」