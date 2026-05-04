香港小姐2026｜樂易玲無𢣷KOL借參選港姐呃流量 親解參選合約內容

電視廣播有限公司（TVB）助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲今日（4/5）現身《2026香港小姐競選》全球招募記者會。面對外界對新一屆賽制的關注，以及近期關於「選美合約」可能引發參選者不滿的傳聞，樂易玲在接受《香港01》訪時逐一作出回應。

樂小姐今日出席《2026香港小姐競選》全球招募記者會。（陳順禎攝）

杜絕KOL「打卡」式參選：更看重個人美貌

針對近年有不少KOL或網紅透過參選，被質疑僅是為了「打卡」或增加名氣，而非真心想在娛樂圈發展，樂易玲表示：「喺我哋第一次睇參賽者嗰啲 video同相，我哋真係睇佢嘅美貌，其他嘅嘢我哋真係唔會諗咁多，其實而家新媒體都好發達，佢哋好想好有興趣想嚟知道參加睇下有冇機會，我都覺得無可厚非嘅。」

樂小姐未驚過集體退選潮。（陳順禎攝）

回應「選美合約」：不擔心集體退選

對於有傳言指「選美合約」條款嚴苛，可能導致佳麗集體退選。對此，樂易玲態度淡定，強調合約內容多年來基本一致：「我哋咁多年都係簽緊同一份嘅合約，我哋嘅合約叫做『參選合約』，我哋嘅合約裏面一定有一樣，就係喺我哋第一年，係唔可以參加另外一啲同類型嘅活動，即係選美活動，就係呢樣嘢啫。（驚唔驚又引發集體退選？）我哋都未曾驚過，哈哈，唔會有集體退選嘅，我覺得呢每一個想參加或者對娛樂圈，又或者對選美有興趣嘅佳麗，我覺得每一位都係為自己將來嘅前途諗，唔會我要特登同你一齊，我哋唔做啦。我唔覺得囉，我覺得個個都係睇到佢哋嘅鬥心，個個都係為自己將來，佢哋自己向前行一步，去敢於挑戰去做到最完美嘅。」