張致恒告別頹廢　健身教練曝大改造內幕　每月開支3萬幾無力還債

英皇娛樂日前舉辦《25+英皇群星演唱會》，旗下藝人傾巢而出，惟前男團Boy'z成員、現年41歲的張致恒（Steven）依然榜上無名。自近年因債務及感情問題形象插水後，張致恒一度被封為「負評王」，但自去年起他放下身段轉行擔任搬運工人，多次被網民野生捕獲「大汗疊細汗」送貨，自力更生的形象令風評開始見起色。

張致恒曾透露自己一家每月開支約三萬幾。（資料圖片）

張致恒現身街頭駁線。（小紅書截圖）

張致恒最近又轉做搬運工人。（抖音）

健身教練發起「操死張致恒系列」 助其身形生活雙重改造

近日，張致恒的近況再有新動向。一名香港體適能教練在社交平台分享Steven努力健身的片段，表示兩人機緣巧合下認識，並決定為其進行「大改造」。健身教練發文表示：「了解近況他想重新出發，無論生活上還是身形上，我決定賭一把，拍攝『操死張致恒系列』幫佢大改造。」片中可見Steven神情認真，似乎已下定決心告別過去頹廢形象，為重返幕前做好體能與外型上的準備。

究竟這場「大改造」能否助他重回事業巔峰，仍需拭目以待。（小紅書影片截圖）

仍有肚腩！（小紅書影片截圖）

認真健身！（小紅書影片截圖）

經理人預告正式復出 傳密謀辦個人演唱會

除了體能訓練，幕前工作亦已同步展開。張致恒的經理人近日在小紅書等平台發布短片，正式預告Steven即將復出。短片標題更以「張致恒在籌備什麼？」為題引發網民熱議。據悉，Steven今次復出野心勃勃，不僅是參與普通商演，更有意挑戰舉辦個人演唱會，向外界證明自己仍有歌唱實力。雖然網民對張致恒的評價依然兩極，但相比以往只靠網上求助，今次他採取實際行動「洗底」，確實引起不少關注。

張致恒宣布復出。（抖音@藝人經紀友明哥）

仲會開個唱？（抖音@藝人經紀友明哥）

大展舞技。（抖音@藝人經紀友明哥）

工作花絮。（抖音@藝人經紀友明哥）

網民評價兩極 舊債問題仍成焦點

Steven近月積極洗底，除了搬運工作外，早前獲馬天佑邀請翻唱新歌，並獲讚唱歌實力仍在。不過，對於他高調復出並擬辦個唱，網民意見依然分歧。有人留言鼓勵：「他真的有在努力，希望他能堅持並越來越好」，但也有不少聲音重提舊債，提醒他「還欠阿 Sa（蔡卓妍）錢」。另外，有網民批評其狀態未達標：「係有心復出先減肥健身啦」，有網民回覆：「估計要眾籌先有錢健身」、「不用，絕食就可以了」，但有人力撐：「看樣子，好瘦了很多」、「好像已經瘦了挺多，就是臉已經垮了加上白鬚角白鬍子」。

張致恒正式復出。（抖音@藝人經紀友明哥）

Boy'z紅館夢 關智斌曾落淚回應

Steven的復出之路之所以備受關注，全因Boy'z原定於2019年9月14日舉行入行16年首個紅館演唱會，卻因Steven在籌備期間突然宣布與雯雯婚訊，隨即爆出「一腳踏五船」的醜聞，牽涉多位女性，震驚娛樂圈。英皇娛樂隨即宣布擱置演唱會，當時身在泰國布吉的拍檔關智斌（Kenny）無奈拍片回應，期間眼紅哽咽表示：「我都唔知應該點面對同消化呢個消息。」

當年身處泰國布吉的Kenny拍片回應有關紅館演唱會擱置一事。 (Facebook影片擷圖)

十多年的紅館夢想突遭摧毀，連Kenny也禁不著流下男兒淚。 (Facebook影片擷圖)

七仙羽借六位數應急

早前，堪輿學家七仙羽（七師傅）爆料，指Steven多年來常向她求助應急，由幾百元到過萬元不等，更稱讓Steven在到藥房任攞日用品幫找數︰「條數好大」，而至今累計借出達「六位數」約十萬港元。七師傅直言曾勸他申請綜援或公屋，但對方仍堅持靠自己努力工作。Steven隨後亦發聲道歉，感謝七師傅一直以來的恩惠，承認暫時「未有本事還到錢」，但絕無賴帳之心，「呢一年裏面，我都好努力去做嘢。」而Steven能否憑這次復出扭轉頹勢，脫離「離婚界KOL」的標籤，仍有待觀察。

七師傅曾勸張致恒申請綜援 。（資料圖片/吳子生攝）

張致恒直言未有能力還錢。（IG@stevencheung）

張致恒直言未有能力還錢。（IG@stevencheung）